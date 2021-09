Da venerdì 10 a domenica 12 settembre torna a Legnano lo Street Food della Contrada San Magno, tre giorni dedicati al miglior cibo di strada con ingresso gratuito e orario continuato.

Un evento a cura di Contrada San Magno, realizzato in collaborazione la Città di Legnano, Unione Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza, il Distretto del Commercio Legnano In e Chocolat Pubblicità. Un grazie speciale anche ad Agesp Energia, Gruppo Ceriani e Remax partner della manifestazione.

Food truck

Protagonisti dell’evento, quindici food truck, veri e veri e propri ristoranti su ruote che offrono cucina gourmet alla portata di tutti. Una selezione del miglior cibo di strada: hamburger gourmet di Arts Burger, cannoli de Il Cannolo Eccellenza Siciliana, cartoccio di pesce fritto di The Trailer Just Food, dolci americani di Lapelalla.

Non mancheranno i sapori nostrani, con la cucina pugliese di Qui e la Chef, gli arrosticini e le bombette di Zucchiati Food, la cucina piemontese di Sound Break. Spazio anche all’internazionalità, con la cucina messicana di Zaperoco, quella argentina di Manolo e i mitici churros di Churritos.

A completare l’offera, area bar e Spritzeria on the Road per dare più gusto al momento dell’ aperitivo.

Eventi collaterali

Tutti i giorni sarà possibile sfrecciare virtualmente sulle strade a bordo di una LamborghiniSuper Trofeo GT3 in compagnia di CK Motorsport, grazie al primo simulatore al mondo di guida su Lamborghini.

Dove? Legnano, Parcheggio Via Matteotti/Via Gilardelli Orari Venerdì 10 settembre, dalle 18.00 alle 24.00

Sabato 11 settembre, dalle 11.00 alle 24.00

Domenica 12 settembre, dalle 11.00 alle 23.00

Parcheggi consentiti nei giorni dell’evento

Parcheggio Cantoni ingresso da via Tirinnanzi

Parcheggio ex pretura ingresso da via Girardelli fino ad esaurimento posti (no da via Matteotti)

Parcheggio piazza Carroccio

Parcheggi centrali di piazza Don Sturzo, via Giolitti, via Palestro, via Lega, via Magenta

Parcheggio del mercato (via Castello)

Pagina Facebook Urban Lake Street Food | Sito internet Contrada San Magno