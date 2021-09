Torna lo Sbaracco, a Varese la festa delle occasioni di fine estate

Un’iniziativa di vendita speciale: un “fuori tutto” che consente ai commercianti varesini che aderiscono di proporre prodotti a prezzi particolarmente scontati e ai cittadini di poter usufruire agevolmente della scontistica e fare buoni affari di fine stagione.

La terza edizione della ‘Festa dello Sbaracco’ a Varese rappresenta un’occasione importante a supporto dei negozi della nostra città, e assume una valenza particolare quest’anno, dopo i lunghi periodi di chiusura a seguito dell’emergenza sanitaria.

Sarà una giornata di vendite straordinarie, allietata anche da iniziative di animazione e momenti musicali d’interesse sia per bambini e famiglie, sia per il pubblico giovanile. Un’ ulteriore iniziativa che si aggiunge alle numerose concrete misure straordinarie assunte dal Comune di Varese in questi mesi a supporto del settore.

La Festa è organizzata dal Comune di Varese in collaborazione con il Distretto del Commercio Associazione In Varese e le Associazioni di categoria . I negozi aderenti saranno riconoscibili da locandine e palloncini rossi e bianchi posizionati nella vetrina. Ai clienti verranno offerti in omaggio dal Distretto del commercio varesino dei gadgets di materiale ecologico .

Nel corso della giornata per le vie del centro città ci saranno momenti di animazione a cura dell’Associazione 23&20: alla mattina dalle 9.30 alle 12.30 uno spettacolo di bolle di sapone itinerante e Balloon Art con Pink Lella e nel pomeriggio dalle 15.30 alle 18.30 uno spettacolo di magia itinerante Close up con Mago Geko. Sempre itineranti saranno le esibizioni musicali in diversi punti del centro cittadino di cinque gruppi che si succederanno nell’arco della giornata a partire dalle 10.30 della mattina: Luca Marino (pop italiano e internazionale), Marco Simoncelli group ( jazz e blues), Cris Mantello trio ( rockabilly), Antani duo ( pop rock internazionale) e in chiusura il Paco Fernandez trio ( folk caraibico) dalle 18.30 alle 21.

Ecco i negozi che attualmente hanno aderito allo Sbaracco, mentre per le altre realtà interessate è possibile contattare associazioneinvareseduc@gmail.com:

Il vivagno – tessuti- via Albuzzi 16

Ilab – abbigliamento -via Broggi 3

Mcs Marlboro classics- abbigliamento-via Broggi 6

Maglia e Maglie – abbigliamento- via Cattaneo 3

Annic – abbigliamento- via Del Cairo 1

Seeds le nouveau né- abbigliamento bimbi – P.zza Giovine Italia 3

Colori d’Asia – gioielli e accessori -via Griffi 3

Ottica Dunghi – prodotti ottici-via Magenta 24

Cima calzature – calzature -via Manzoni 2

Lui&Lei – abbigliamento- via Manzoni 6

Il filo di Vale – bigiotteria creativa- Galleria Manzoni 3

Too sisters – abbigliamento – Galleria Manzoni 3

Skippers North Sails -abbigliamento- Galleria Manzoni 3

Motivi- abbigliamento- C.so Matteotti 44

Macchi 1941 – calzature- C.so Matteotti 53

Artefici di moda – abbigliamento – via Mazzini 2

Città del sole – giocattoli creativi – via Morosini 2

Angelucci -abbigliamento- via Morosini 6

Wind 3 – telefonia – via Morosini 12

Amir Art collection -tappeti e oggettistica- via Orrigoni 2

Petrini sat – telcomunicazioni e sky service – via Pola 1

Casa della pantofola – calzature – via Rossini 10

La convenienza – abbigliamento- via Veratti 7

Iomè – abbigliamento- via Volta 2