Tornano le “pulizie di primavera” al villaggio di via Padova a Gallarate

Domenica 19 settembre tornano le “Pulizie di primavera” al villaggio di via Padova.Di primavera, anche se quest’anno sono state rinviate a fine estate a causa della fase emergenziale e di limitazioni che ancora si viveva nella primavera scorsa.

Sono dieci anni che l’Associazione Buon Vicinato s’impegna per intervenire e sensibilizzare: intervenire fisicamente, perché le pulizie una volta l’anno fanno bene, ma anche sensibilizzazione visto che è una “antenna” sui problemi di una zona di periferia (al di là della superstrada 336).

L’appuntamento per quest’anno è appunto per domenica 19 settembre, con il consueto ritrovo in via dei Platani al mattino (ore 10): l’evento ha il patrocinio del Parco del Ticino ed è organizzato in collaborazione con Aemme Linea Ambiente e con il gruppo Protezione Civile di Gallarate.

La Buon Vicinato è una bella esperienza associazionistica: è nata in un micro-quartiere formato da poche villette ma nel tempo si è allargata anche all’intero quartiere di Arnate, in connessione anche con altre realtà.

Per il decennale dell’associazione è stato organizzato anche un concorso dedicato in particolare alla memoria di Elio Bertozzi, uno dei soci fondatori, scomparso a inizio febbraio 2021. Il concorso si intitola “Il mio vicino”, «nel senso del vicino di casa, ma anche animali o ambienti che ci stanno vicini e di cui ci prendiamo cura»: si può partecipare con una fotografia, una poesia, una frase, un disegno.

Gli elaborati possono essere inviati entro il 20 settembre con mail all’indirizzo buonvicinato@libero.it con oggetto “partecipazione concorso – il mio vicino” inserendo generalità, nome, cognome e data di nascita. In alternativa si può pubblicare sul gruppo facebook “Buonvicinato 10 anni” (sempre non oltre il 20 settembre).

La premiazione si terrà il 26 settembre 2021, quando si terrà la festa per il decennale dell’associazione.