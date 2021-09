Il tour di Salvini parte da Busto Arsizio: “Vittoria al primo turno, no alla droga libera e all’obbligo vaccinale”

«La sinistra non arriverà al ballottaggio a Busto Arsizio. Squadra che vince non si cambia, la Lega e il centrodestra governeranno la città nei prossimi cinque anni». È cominciata da Busto Arsizio, al fianco del sindaco e candidato Emanuele Antonelli, la cavalcata di Matteo Salvini nel Varesotto.

Il leader della Lega sta visitando le piazze delle tre città al voto al fianco di Antonelli, Cassani e Matteo Bianchi. A Busto il leader leghista ha toccato i temi cari alla campagna elettorale leghista, dai quelli etici alle misure che interessano il contrasto alla pandemia.

I temi etici: «Sta a voi quale Italia scendere – ha detto Salvini rivolto alla piazza -: da sinistra abbiamo sentito che la priorità sono lo Ius soli, il ddl Zan e la droga libera. Noi ci opponiamo perché la cittadinanza non si regala, l’educazione dei figli spetta alla mamma e al papà ed è meglio la fidanzata e un buon bicchiere di rosso che farsi di altro genere di sostanze».

Il lavoro: «Per noi la priorità è il lavoro – ha detto il leader leghista -. Per Pd e Cinque stelle bisogna tenere il reddito di cittadinanza e cancellare Quota cento per il ritorno alla Legge Fornero. Noi ci opponiamo e vogliamo l’esatto contrario. Non si può pagare la gente per stare a casa a fare niente».

Green pass: Salvini è tornato anche sul tema del green pass e della campagna vaccinale dopo giorni di fibrillazioni interni anche alla Lega stessa «I lombardi stanno mostrando sensibilità nella campagna vaccinale e li ringraziamo ma io dico che non si può chiedere il green pass per bere un caffè a Busto Arsizio e contemporaneamente far sbarcare migliaia di immigrati. Il Vaccino deve essere una scelta libera. Io sono e sarò sempre contro l’obbligo vaccinale».