Da Tradate a Dubai: diario di viaggio di Emma e Andrea, studenti del Don Milani in missione all’Expo

Iniziamo oggi la pubblicazione del “Diario di viaggio” di Emma e Andrea, i due studenti dell’Istituto Don Milani di Tradate – sezione Liceo artistico di Venegono Inferiore – che partecipano all’Expo di Dubai nell’ambito di un progetto scolastico.

Abbiamo chiesto loro di raccontarci questa bella esperienza con le loro impressioni e qualche foto, e hanno accettato di farci partecipi giorno per giorno del loro viaggio negli Emirati Arabi Uniti. Andrea ed Emma saranno i nostri occhi all’Esposizione universale che molti di noi non vedranno, e potremo scoprire con loro cosa pensano e cosa propongono i giovani su due temi importanti come i cambiamenti climatici e le città del futuro