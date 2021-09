Traffico di stupefacenti e furto aggravato, arrestato uomo di 50 anni

Un cittadino di origine marocchina di 50 anni è stato arrestato dalla Polizia Ferroviaria di Varese, perché ricercato a causa di un provvedimento di esecuzione per la carcerazione. I poliziotti, impegnati in un servizio di vigilanza all’interno della stazione Nord di Varese, hanno identificato un soggetto che destava sospetti.

Dal controllo in Banca Dati è emerso che l’uomo era ricercato in quanto destinatario di un provvedimento di esecuzione penale, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Como, dovendo espiare una pena di 1 anno, 5 mesi e 29 giorni di reclusione in ordine ai reati di traffico di stupefacenti, furto aggravato e resistenza a Pubblico Ufficiale. L’uomo è stato quindi accompagnato al Carcere di Varese.