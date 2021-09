Trasporti e green pass le nuove regole in vigore da oggi, 1° settembre

Da mercoledì 1 settembre fino al 31 dicembre cambiano alcune regole sul Green Pass. Sarà obbligatorio esibirlo sui trasporti a lunga percorrenza e sarà richiesto al personale scolastico e agli studenti universitari.

BUS TRAM METRO AEREI: COSA CAMBIA

In zona bianca o gialla riempimento all’80% di bus, tram e metro. Deve essere costante il ricambio dell’aria grazie all’apertura dei finestrini o tramite altre prese di aria naturale. Sui tram di vecchia generazione finestrini aperti. Da mercoledì 1 settembre il Green Pass sarà obbligatorio sui trasporti a lunga percorrenza quindi su aerei, treni ad alta velocità, Intercity e Intercity notte, autobus e traghetti che collegano più regioni. La verifica verrà effettuata a bordo al momento del controllo dei biglietti.

Faranno eccezione i traghetti tra Messina e Reggio Calabria, considerati trasporto pubblico locale.

Non sarà richiesto sui trasporti pubblici urbani: autobus, tram, metro, funicolari cittadine. Anche le persone che salgono sui treni regionali sono esentate dal mostrare il Green Pass. Nelle grandi stazioni sono previsti controlli ai tornelli che consentono di accedere ai binari.

SCUOLA E UNIVERSITA’

Il Green Pass sarà obbligatorio per il personale scolastico e universitario: maestri, professori, bidelli, personale tecnico e amministrativo, segretari, dirigenti scolastici. Nelle università sarà obbligatorio anche per frequentare le lezioni in presenza. Per il personale scolastico e universitario, in assenza di Green Pass scatterà la sospensione del rapporto di lavoro e dello stipendio dopo cinque giorni di assenza ingiustificata.

FUNIVIE CABINOVIE E SEGGIOVIE

Per le seggiovie: capacità di riempimento del 100%, con uso obbligatorio di mascherina. La portata è ridotta al 50% se le seggiovie vengono utilizzate con la chiusura delle cupole paravento. Per le cabinovie e le funivie: capacità di riempimento non superiore al 50% e obbligo di mascherina (i parametri relativi al 50% potrebbero essere portati all’80% se venisse introdotto l’obbligo del green pass).

LE REGOLE CHE NON CAMBIANO

Obbligo di mascherina a bordo di ogni mezzo di trasporto, presenza dei dispenser per igienizzare le mani, sanificazione degli ambienti pubblici. I bambini e i ragazzi di più di 6 anni dovranno continuare a portare le mascherine a scuola.

Il green pass dovrà essere mostrato da chi vuole sedersi al tavolo di un ristorante, o al bar e altri locali pubblici. Non è necessario, invece, se si consuma al bancone. Gli alberghi rimangono “green pass free”, così come le chiese e tutti i luoghi di culto.