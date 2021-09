A Travedona Monate una serata contro la presenza delle armi nucleari in Italia

Una serata contro la presenza delle armi nucleari in Italia. La propone l’associazione ICare di Travedona Monate, realtà molto attiva sul territorio che invita tutti all’appuntamento organizzato per venerdì 10 settembre, alle 21, al Cinema Sant’Amanzio. Alla serata parteciperà Elio Pagani, presidente di “Abbasso la guerra – OdV” e si terrà la proiezione del documentario “L’inizio della fine delle armi nucleari” di Alvaro Orus.

La serata sarà anche l’occasione per promuovere la raccolta fondi alla quale ha aderito l’associazione travedonese e promossa dall’associazione “Abbasso la guerra”. La realtà nazionale sta raccogliendo risorse per realizzare uno studio giuridico sulla presunta presenza di armi nucleari in Italia.

Per partecipare alla serata è necessaria la prenotazione al 331-2072100. L’ingresso, come per le altre sale, è consentito solo ai possessori di Green Pass (da esibire all’ingresso).