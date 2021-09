Tre italiane vincono la gara a squadre nel campionato mondiale master in Austria

L’atletica 3V risponde “presente” ai campionati mondiali master di corsa in montagna a Telfes, nella Valle Stubai in Austria. Con lei anche l’atletica San Marco di Busto con una sola componente, Cristina Maria Guzzi, una delle tre italiane che ha vinto la gara a team (W50) nella ventesima edizione del World Masters Mountain Running Championship a Telves posizionandosi quarta in classifica. Con lei Chemello Maria Pia di Sport Race a.s.d arrivata seconda e Carobbio Nives dell’atletica Paratico, arrivata quinta.

In questa occasione anche all’atletica 3V viene dato un riconoscimento: risulta essere la seconda società più numerosa d’Italia dietro all’atletica Paratico.

Ecco i partecipanti varesini e i loro risultati in base alla categoria di appartenenza: Lara Prandoni (W45, 19°), Ombretta Bellorini (W50, 11°), Marino Alcelsti (M35, 17°), Gianluca Dal Bosco (M50, 41°), Fabrizio Luglio (M50, 69°), Giovanni Ceroni (M50, 68°), Gabriele Samese (M50, 74°), Flavio Dal Ferro (M60, 28°), Ferdinando Consonni (M60, 46°), Pietro Frendino (M60, 57°) Vittorio Ciresa (M65, 23°), Gianfranco Ferrari (M65, 44°), Maurizio Mumareto (M65, 45°), Luciano Veronesi (M70, 30°), Cristina Guzzi (W50, 4°), Giovanni Bassetti (M45, 48°)

Con l’edizione di quest’anno i varesini hanno ottenuto in totale 114 presenze ai campionati del mondo master di corsa in montagna. In cima alla classifica l’atletica 3V, seconda in Lombardia, con 64 presenze, seguita dall’atletica Verbano con 27 e dall’atletica Casorate con 12.