Tre Valli Varesine 2021, la diretta di VareseNews

Martedì 5 ottobre si disputa la 100a edizione della Tre Valli Varesine di ciclismo, uno degli eventi sportivi più importanti dell’anno che vivrà una giornata particolarmente storica. Ma il lungo appuntamento con il ciclismo è più ampio: sabato 2 (con la cronometro) e domenica 3 (con la gara in linea) c’è la 5a edizione della Gran Fondo Tre Valli amatoriale, lunedì 4 – partenza e arrivo a Legnano – si disputa la Coppa Bernocchi per professionisti mentre martedì 5 prima degli uomini ci sarà la 1a Tre Valli Women.

VareseNews racconterà via via tutte le manifestazioni con i consueti articoli ma anche con il liveblog che poi, martedì, ospiterà la cronaca in diretta delle gare. I lettori possono partecipare scrivendo nello spazio commenti o usando l’hashtag #trevallivn su Twitter o Instagram. Il nostro speciale è realizzato grazie al contributo di BIEFFE CICLI Cavaria e di WINELIVERY – La app per bere.

Per visualizzare al meglio tutto il live, vi consigliamo di CLICCARE QUI.