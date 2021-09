Tredici squadre al via della “Tre Valli Women”. C’è anche l’ex iridata Guderzo

C’è anche l’ex campionessa del mondo Tatiana Guderzo tra le iscritte alla prima edizione della Tre Valli Varesine Women E-Work, la gara di ciclismo femminile che precederà di qualche ora la disputa della classica maschile il prossimo martedì 5 ottobre. (foto in alto: Guderzo sul traguardo “mundial” di Mendrisio)

La Società Ciclistica Alfredo Binda, che organizza entrambe le manifestazioni, ha annunciato oggi l’elenco delle squadre iscritte alla corsa “rosa”, con le prime indicazioni delle partecipanti: tredici i team che scatteranno da Busto Arsizio per darsi battaglia sul percorso che terminerà davanti ai Giardini Estensi intorno a mezzogiorno.

Guderzo, veneta di classe ’84, fu iridata al termine di una memorabile gara ai Mondiali di Mendrisio 2009 in cui arrivò anche il terzo posto della nostra Noemi Cantele, oggi impegnata proprio nell’organizzazione della Tre Valli Women. Oggi gareggia nella Alé BTC Ljubljana, squadra del World Tour femminile che alla gara della Binda dovrebbe schierare anche Anna Trevisi.

Ai nastri di partenza ci saranno anche le altre principali squadre italiane (categoria Continental) tra cui la Valcar Travel&Service della neo campionessa del mondo Elisa Balsamo, che per il momento non è annunciata al via. Nella Valcar ci sarà però l’unica varesina che gareggia con costanza tra le Elite, la cunardese Silvia Pollicini. Con lei anche le attese Martina Alzini e Silvia Magri. L’elenco delle squadre prosegue con la A.R. Monex che presenta la cubana Sierra, quinta ai mondiali settimana scorsa, la Top Girls Fassa Bortolo, la BePink, la Aromitalia-Basso-Vaiano e la Isolmant-Premac-Vittoria. L’ottimo team olandese Parkhotel Valkenburg (con De Gast e Van der Hulst) sarà l’unico team di matrice straniera – ma le atlete internazionali non mancheranno – mentre il gruppo sarà completato dalla Rappresentativa del Veneto, dalla VO2 Team Pink della promessa Francesca Barale, dalla Born to Win G20, dal Team Mendelspeck e dal GB Junior Team.

IL TRACCIATO

La gara partirà da Busto Arsizio con un circuito cittadino da ripetere per due volte, poi ci sarà il tratto in linea fino a Varese passando da Solbiate Olona, Fagnano Olona, Cairate, Castelseprio, Carnago, Caronno Varesino, Morazzone, Gazzada Schianno, Buguggiate, Schiranna di Varese e Varese (via Sacco). Qui, dopo 45 chilometri già percorsi, inizieranno i quattro giri finali del circuito conclusivo da 11,6 Km con il Montello (accorciato rispetto agli uomini) e la salita dalla Schiranna al centro passando per Bobbiate e Casbeno: 92 i chilometri totali e arrivo intorno a mezzogiorno.