Triplo appuntamento nel fine settimana al Centro Didattico Scientifico del Parco Pineta

È in programma un triplo appuntamento nel weekend per il Centro Didattico Scientifico del Parco Pineta.

Il primo sabato 2 ottobre con «Il Canto nel bosco»: alle 14.30 i musicisti di Return2Nature accompagneranno i partecipanti a una passeggiata sensoriale nella natura tra musica e i suoni del bosco, e non mancherà un piccolo laboratorio per i giovani esploratori. L’iniziativa, che rientra nel progetto «Ben-essere in natura» che sposa la campagna «Regala un albero, adotta un artista» per la custodia, ripiantumazione e riqualificazione ambientale, richiede la prenotazione obbligatoria e si chiede una donazione, consigliata, di 5 euro.

Per informazioni e prenotazioni: Evento – Il canto del bosco Biglietti, Sab, 02 ott 2021 alle 14:30 | Eventbrite

Secondo appuntamento, ormai un must, alle 14.30 di domenica 3 ottobre con l’Apertura del Centro Didattico Scientifico realizzata grazie al contributo di Fondazione Comunitaria del Varesotto.

Per informazioni e prenotazioni: Apertura Centro Didattico Scientifico – Osservatorio Astronomico Biglietti, Dom, 03 ott 2021 alle 14:30 | Eventbrite

Terzo ed ultimo i «Monologhi sotto le stelle» in programma domenica 3 ottobre dalle 17 alle 18 (apertura cancelli alle 16.30) organizzati da CREG Scuola di Recitazione in collaborazione con Parco Pineta, FOAM13 e AstroNatura. Protagonisti dell’iniziativa quattro attori, una sedia e quattro temi sociali che saranno trattati in altrettanti monologhi, sotto la regia di Emmanuel Galli.

Per informazioni e prenotazioni: Monologhi sotto le stelle Biglietti, Dom, 03 ott 2021 alle 17:00 | Eventbrite

Per tutti gli eventi è richiesta la prenotazione tramite Eventbrite ai link indicati raggiungibili anche tramite la pagina Facebook della Cooperativa AstroNatura.

Durante gli eventi saranno rispettate tutte le normative per il contenimento dell’epidemia, dalla mascherina al controllo del Green Pass.