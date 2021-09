Con il Trittico Lombardo tre giorni da non perdere sulle strade del ciclismo

Tre giorni di grande ciclismo con il Trittico Lombardo, che comprende la Coppa Bernocchi, la Tre Valli Varesine e la Coppa Agostoni in Brianza.

Dopo l’esperimento della formula in gara unica (imposta lo scorso anno per le restrizioni legate all’emergenza Covid-19) il Trittico è tornato ai tradizionali tre appuntamenti.

Il via lo darà, lunedì 4 ottobre, la Bernocchi con partenza da Legnano (giunta alla 102esima edizione), a cui seguirà martedì l’appuntamento con la Tre Valli, che quest’anno festeggia l’edizione numero 100.

Lontano dalle strade del Varesotto chiuderà la Coppa Agostoni, con partenza da Lissone.

La tre giorni ciclistica è stata presentata a Palazzo Lombardia. «Siamo soddisfatti – ha sottolineato il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana – di essere quasi tornati alla normalità sportiva con il Trittico in forma classica. Il mio auspicio è che lo sport, soprattutto quello all’aria aperta, possa restituire a tutti, atleti e appassionati, l’entusiasmo e la voglia di scoperta del territorio che troppo a lungo la pandemia ci ha sottratto. La Regione sostiene con convinzione il Trittico sia per l’innegabile valore sportivo sia per l’attenzione all’ambiente, unendo i caratteristici valori dello sport a quelli della sostenibilità. Quest’anno, poi, la Tre Valli Varesine compie 100 anni, una data storica per un legame fortissimo con il ciclismo, sottolineato dal percorso che si dipanerà in parte sul tracciato dei Mondiali 2008».

«Il Trittico – ha aggiunto il sottosegretario regionale allo Sport, Olimpiadi 2026 e Grandi eventi Antonio Rossi – ha una grande importanza nel promuovere i valori sportivi e le bellezze della nostra Lombardia. Da grande appassionato di ciclismo, non posso che ringraziare gli organizzatori per le emozioni che regalano ogni anno a chi ama questa disciplina che è fortemente radicata nel nostro territorio, tanto quanto lo è nelle Fiandre, e che Regione sostiene e promuove con convinzione e continuerà a farlo».

Due giorni di grande ciclismo sulle strade del Varesotto con Coppa Bernocchi e Tre Valli

La Coppa Bernocchi, gara legatissima a Legnano e alla Valle Olona: l’asperità simbolo è il “Piccolo Stelvio”, percorso nelle tre tornate in valle, a cui seguirà il circuito cittadino legnanese:

La Tre Valli Varesine si corre invece con partenza da Busto Arsizio, su percorso di 196 km, con il “cuore” nel circuito cittadino di Varese misurerà 13 chilometri e verrà ripetuto otto volte con le salite del Montello e di Bobbiate-Casbeno. Nelle ultime due tornate si aggiungerà anche l’erta tra Calcinate e Casciago.

Il presidente di Regione Lombardia Fontana con il patron della Binda Renzo Oldani

Nella edizione numero cento della gara varesina, saranno ben sedici su diciannove le squadre World Tour al via:

Il debutto della Tre Valli Women

Quest’anno la Tre Valli Varesine vede anche il debutto della gara femminile, che si terrà sempre nella mattina del 5 ottobre, prima della gara professionistica: al via ci sarà anche Elisa Balsamo, neocampionessa del mondo sulle strade del Brabante fiammingo.