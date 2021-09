Tullio De Piscopo inaugura con Dado Moroni la stagione del Jazz Cat di Ascona

Dopo 18 lunghi mesi passati ad arrabattarsi fra rinvii, cancellazioni, timori, speranze e alla fine una dozzina di piccoli concerti organizzati per una platea di 30 o 50 persone, il Jazz Cat Club riprende la propria attività con un cartellone ambizioso. La quattordicesima stagione (programma su www.jazzcatclub.ch) parte lunedì 20 settembre alle 20.30, al Teatro del Gatto di Ascona, con lo spettacolo “Around Pino” e con un trio d’eccezione: Tullio De Piscopo alla batteria, Dado Moroni al piano e Aldo Zunino al contrabbasso.

In collaborazione con la rassegna Tra jazz e nuove musiche di Rete due, il Jazz Cat Club inaugura la sua stagione di rilancio ospitando un big della musica italiana: Tullio De Piscopo, il leggendario percussionista e batterista con oltre 50 anni di carriera fra jazz, pop e fusion, autore di successi estivi come “Andamento lento” o “Stop Bajon”, e soprattutto indimenticabile collaboratore di Pino Daniele.

In questo viaggio attorno all’intramontabile musica del cantante, autore e chitarrista napoletano, De Piscopo sarà accompagnato da due musicisti che lo assecondano da molto tempo, entrambi genovesi. Dado Moroni, uno dei pianisti jazz più accreditati in Italia e molto noto anche a livello internazionale, un habitué di Ascona, e Aldo Zunino al contrabbasso, musicista di profonda esperienza, molto richiesto sulla scena italiana ed europea.

Tre grandi ed eclettici artisti per un concerto che rende omaggio “a Pino”, che celebra l’amicizia di un trio con il quale iniziò la carriera di Moroni e che unisce idealmente la Genova di Dado e Aldo con la Napoli di Tullio, passando per la Milano dove il batterista partenopeo vive oggi. Tre luoghi, tre storie che confluiscono in una musica, il jazz, che fin dalle origini è un genere di incontro, capace di accogliere e fondere esperienze diverse.

Il concerto è sostenuto dai main sponsor BancaStato e Coop Cultura, dal DECS tramite i fondi Swisslos, da la Regione, Helvetia e Ascona-Locarno Turismo.

I biglietti sono in vendita a 30 CHF (15 CHF studenti, 25 CHF soci Club di Rete Due) alla cassa serale, dalle 19. Prenotazione vivamente raccomandata scrivendo a info@jazzcatclub.ch. Entrata con Pass covid o test negativo.