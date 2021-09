Tutte le offerte di lavoro e di tirocinio dei centri per l’impiego della provincia di Varese

Qui trovi le offerte di lavoro e le offerte di tirocinio proposte dai Centri per l’Impiego della Provincia di Varese.

Se sei interessato a qualcuna delle esperienze riportate più sotto, invia subito il tuo Curriculum al Centro per l’Impiego di riferimento come indicato in ciascun annuncio.

Le offerte seguenti sono datate 17 SETTEMBRE 2021

L’elenco completo:

BUSTO ARSIZIO: APPRENDISTA AIUTO MODELLISTA

Azienda di produzione abbigliamento in zona limitrofa a Busto Arsizio cerca 1 APPRENDISTA AIUTO MODELLISTA. Requisiti richiesti: titolo di studio come modellista; preferibile generica esperienza nella mansione e nel settore; preferibile residenza a Busto Arsizio o in zone limitrofe. Si offre orario a tempo pieno 8.30/12.00 – 14.00/18.00 e contratto di apprendistato. (Rif. 9097)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: SARTA/O CUCITRICE/ORE

Azienda di produzione abbigliamento in zona limitrofa a Busto Arsizio cerca 1 SARTA/O CUCITRICE/ORE. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza nella mansione; autonomia nella realizzazione del primo capo su indicazioni della modellista; capacità di utilizzo di tutte le macchine da cucire; preferibile residenza in zone limitrofe. Si offre: contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato e orario di lavoro a tempo pieno 8.30-12.30 14.00-18.00. Possibilità anche di part time. (Rif. 9096)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: APPRENDISTA MAGAZZINIERE/A

Azienda di produzione abbigliamento in zona limitrofa a Busto Arsizio cerca 1 APPRENDISTA MAGAZZINIERE/A che si occuperà della gestione del magazzino, della ricezione merce e della preparazione delle spedizioni. Requisiti richiesti: età compatibile con l’apprendistato; preferibile generica esperienza nella mansione; patente B; preferibile residenza in zone limitrofe. Si offre: contratto di apprendistato e orario di lavoro a tempo pieno 8.30-12.30 14.00-18.00. (Rif. 9094)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

OLGIATE OLONA: ADDETTO/A ALL’UTILIZZO DI ATTREZZATURE

Azienda di impianti di irrigazione di Olgiate Olona cerca ADDETTO/A ALL’UTILIZZO DI ATTREZZATURE. Requisiti richiesti: esperienza nell’utilizzo di attrezzature da giardino; minima conoscenza di idraulica e di elettricità; preferibile residenza nelle immediate vicinanze; patente B; disponibilità alle trasferte; disponibilità a lavorare il sabato e ad effettuare straordinari. Si offre: contratto a tempo determinato 6 mesi con orario a tempo pieno: 8.00-12.00/ 13.30-17.30 (Rif. 9093)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: APPRENDISTA IMPIEGATO/A COMMERCIALE

Azienda commerciale del settore elettrico nelle vicinanze di Busto Arsizio cerca 1 APPRENDISTA IMPIEGATO/A COMMERCIALE INTERNO/A per attività di gestione clienti e predisposizione offerte in team con i colleghi. Requisiti richiesti: diploma scuola secondaria di secondo grado; età compatibile con l’apprendistato; utilizzo pacchetto Office; preferibile generica esperienza nella mansione; discreta conoscenza della lingua tedesca; buona conoscenza della lingua inglese. Si offre: contratto di apprendistato e orario di lavoro a tempo pieno 8.00/12.00 -13.30/17.30. (Rif. 9086)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: MAGAZZINIERE/A

Azienda di tintura filati di Busto Arsizio cerca 1 MAGAZZINIERE/A per movimentazione bancali in magazzini 3D. Requisiti richiesti: patentino muletto; indispensabile esperienza nella mansione e preferibile esperienza in magazzini 3D; possesso di attestato corso sicurezza sul lavoro; patente B. Si offre orario di lavoro a tempo pieno a giornata e contratto di lavoro a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. (Rif. 9081)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: MECCANICO/A MANUTENTORE/TRICE

Azienda di tintura filati di Busto Arsizio cerca 1 MECCANICO/A MANUTENTORE/TRICE che si occuperà di manutenzione meccanica ordinaria, straordinaria e di primo intervento su guasti delle linee produttive (pompe, valvole, motori elettrici). Requisiti richiesti: indispensabile pluriennale esperienza nella mansione e nel settore; conoscenze di meccanica generale; buon utilizzo dei principali strumenti di officina; capacità di saldare ad elettrodo e a TIG; preferibile possesso della patente da fuochista di 2° grado. Si offre: orario di lavoro a tempo pieno a giornata e contratto di lavoro a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. (Rif. 9080)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: TINTORI/E FILATI ESPERTI/E

Azienda di tintura filati di Busto Arsizio cerca 2 TINTORI/E FILATI ESPERTI/E. Requisiti: preferibile diploma perito tessile; indispensabile esperienza nella mansione con buona capacità di utilizzo delle macchine da tintura per filati (armadi o macchine a bracci); utilizzo dei microprocessori; conoscenze di chimica tintoriale; saper maneggiare rocche e matasse. Si offre orario a tempo pieno su 2 turni e contratto di lavoro a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. (Rif. 9078)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

OLGIATE OLONA: BARISTA-BARMAN/BARLADY

Bar caffetteria di Olgiate Olona cerca 1 BARISTA-BARMAN/BARLADY per ogni sabato. Requisiti richiesti: è preferibile aver maturato esperienza nella preparazione di caffè e bevande a base di caffè, preparazione di aperitivi e stuzzichini annessi, servizio al banco ed ai tavoli, piccola cucina (utilizzo affettatrice, preparazione panini, piatti semplici, tavola fredda), utilizzo registratore di cassa, pulizia e riordino del locale; titolo di studio ad indirizzo alberghiero; utilizzo degli strumenti informatici; autonomia negli spostamenti. Si offre contratto a tempo determinato (chiusura ore 20.30). (Rif. 9072)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: ADDETTO/A ALLE PULIZIE PART-TIME

Impresa di pulizie di Busto Arsizio cerca 1 ADDETTO/A ALLE PULIZIE PART-TIME per pulizie a Busto Arsizio e saltuariamente a Legnano. Requisiti richiesti: esperienza nelle pulizie d’ufficio, lavaggio vetri, spostamento bidoni della raccolta differenziata (no utilizzo macchinari); residenza preferibilmente in Busto Arsizio; patente B ed automunito/a. Si offre: contratto a tempo determinato con orario part-time da lunedì a venerdì 06.00-12.00 e 3 ore domenica pomeriggio ogni due settimane. Assunzione prevista per fine settembre/inizio ottobre. (Rif. 9070)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: AUTISTA PATENTE C-E + CQC

Azienda di autotrasporti di Busto Arsizio cerca 1 AUTISTA PATENTE C-E + CQC di autoarticolato per trasporto intermodale. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza nella mansione; patente C+E – CQC e Carta Tachigrafica; disponibilità a trasferte in Lombardia, Veneto e Piemonte; preferibile residenza a Busto Arsizio o comuni limitrofi. Si offre: contratto a tempo determinato e orario a tempo pieno. (Rif. 9069)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

GORLA MINORE: OPERAIO/A

Azienda di laminazione a freddo di nastri metallici di Gorla Minore (VA) cerca 1 OPERAIO/A addetto/a all’allestimento della linea per il posizionamento dei coltelli, all’avvio manuale e tramite comando ad impulsi della testa del coil, all’avvio a passo della linea e alla reggiatura delle bobine di nastro. Requisiti richiesti: è preferibile un minimo di esperienza nella mansione ed è preferibile la residenza nelle zone limitrofe; requisito preferenziale è il possesso di patentino per la conduzione del carrello elevatore e/o del carroponte. Si offre: contratto di apprendistato finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato ed orario di lavoro full-time dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.30 alle ore 17.30. (Rif. 9063)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

CASTELLANZA: ADDETTO/A VENDITA REPARTO MACELLERIA

Azienda di vendita all’ingrosso di Castellanza cerca 1 ADDETTO/A VENDITA REPARTO MACELLERIA. Requisiti richiesti: è preferibile un minimo di esperienza nella conduzione delle principali operazioni di vendita, servizio, assistenza al cliente, allestimento scaffali e gestione prodotto deperibile; preferibile HACCP; conoscenza di Excel ed Outlook; preferibile disponibilità alle trasferte; patente B ed automunito/a. Si offre: contratto a tempo determinato di 4 mesi con possibilità di proroga ed orario di lavoro part-time di 24 ore su turni. (Rif. 9050)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

CASTELLANZA: ADDETTO/A VENDITA REPARTO MACELLERIA

Azienda di vendita all’ingrosso di Castellanza cerca 2 ADDETTI/E VENDITA REPARTO PESCHERIA. Requisiti richiesti: è preferibile un minimo di esperienza nella conduzione delle principali operazioni di vendita, servizio, assistenza al cliente, allestimento scaffali e gestione prodotto deperibile; preferibile HACCP; conoscenza di Excel ed Outlook; preferibile disponibilità alle trasferte; patente B ed automunito/a. Si offre: contratto a tempo determinato di 4 mesi con possibilità di proroga ed orario di lavoro part-time di 24 ore su turni. (Rif. 9048)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: CUCITRICE/TORE ESPERTA/O MACCHINA PIANA

Azienda di confezioni abbigliamento di Busto Arsizio cerca 1 CUCITRICE/TORE ESPERTA/O MACCHINA PIANA. Requisiti richiesti: indispensabile consolidata esperienza nell’utilizzo della macchina piana; patente B. Si offre orario di lavoro a tempo pieno 8.00/12.00 – 14.00/18.00 e contratto a tempo indeterminato. (Rif. 9037)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

SOLBIATE OLONA: MURATORE/TRICE CARPENTIERE/A

Azienda edile di Solbiate Olona cerca 1 MURATORE/TRICE CARPENTIERE/A. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza nella mansione; patente B. Si offre: orario a tempo pieno 8.00/12.00 – 13.00/17.00 e contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. (Rif. 9028)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

FAGNANO OLONA: APPRENDISTI/E OPERAI/E ELETTRICISTI/E

Azienda di impianti elettrici di Fagnano Olona cerca 2 APPRENDISTI/E OPERAI/E ELETTRICISTI/E per impianti civili e industriali. Requisiti richiesti: preferibile titolo inerente alla mansione; preferibile generica esperienza nella mansione; conoscenza e uso del PC; patente B; disponibilità a trasferte sul territorio. Si offre: orario di lavoro a tempo pieno 8.00/12.00 – 13.30/17.30 e contratto di apprendistato. (Rif. 9023)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: OPERAIO/A

Azienda di installazione canne fumarie in zona limitrofa a Busto Arsizio cerca 1 OPERAIO/A che si occuperà di montaggi e manutenzioni in squadra presso i cantieri del territorio. Requisiti richiesti: preferibile esperienza nella mansione; indispensabile esperienza nell’utilizzo di attrezzature quali flessibile, trapani e utensileria varia; disponibilità a lavorare in squadra e presso cantieri; patente B. Si offre orario a tempo pieno e contratto di lavoro a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. (Rif. 9021)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

DAIRAGO: SALDATORE/TRICE A FILO CONTINUO

Officina meccanica di Dairago cerca 1 SALDATORE/TRICE A FILO CONTINUO. Requisiti richiesti: INDISPENSABILE ESPERIENZA DI SALDATURE A FILO CONTINUO per saldare le varie parti dei macchinari e collaborare con il gruppo all’assemblaggio; capace LETTURA DISEGNI MECCANICI; residenza nelle vicinanze di Dairago; patente B. Si offre: contratto a tempo determinato di breve durata con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato; orario di lavoro a tempo pieno: 08.00-12.00/13.30-17.30. ASSUNZIONE prevista per il mese di SETTEMBRE. (Rif. 8971)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

DAIRAGO: DISEGNATORE/TRICE CAD

Officina meccanica di Dairago cerca 1 DISEGNATORE/TRICE CAD. Requisiti richiesti: ESPERIENZA NEL DISEGNO CON PROGRAMMA CAD – per disegnare i vari componenti dei macchinari dell’azienda, i disegni serviranno al personale dell’officina per assemblare le macchine; residenza nelle vicinanze di Dairago; patente B. Si offre: contratto a tempo determinato di breve durata con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato; orario di lavoro a tempo pieno: 08.00-12.00/13.30-17.30 ASSUNZIONE prevista per il mese di SETTEMBRE. (Rif. 8970)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

OLGIATE OLONA: TRAFILATORE TURNISTA

Azienda del settore gomma plastica cerca 1 TRAFILATORE TURNISTA che si occuperà della produzione di profilati plastici su impianti di estrusione: alimentazione impianto, controllo e confezionamento del prodotto finito. Requisiti richiesti: competenze tecniche e meccaniche; capacità logico matematiche (buone capacità di calcolo, misurazione ecc.); disponibilità al lavoro su 3 turni; preferibile esperienza nella mansione e nel settore. Si offre: orario di lavoro a tempo pieno su 3 turni da 8 ore e contratto di lavoro a tempo determinato di 3 mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. (Rif. 8912)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

OLGIATE OLONA: TIROCINIO come ADDETTO/A ALLA VENDITA

Azienda del settore arredamento di Olgiate Olona offre la possibilità di effettuare un TIROCINIO di 6 mesi come ADDETTO/A ALLA VENDITA. Requisiti richiesti: buona propensione al contatto con clienti e fornitori; diploma di scuola superiore; conoscenza di Word ed Excel; automunito/a. Gradita attitudine e passione per il design e la decorazione d’interni. Si offre orario di lavoro a tempo pieno: da martedì a sabato dalle ore 09.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 19.00. E’ prevista un’indennità di partecipazione di 500 euro mensili. (Rif. 9052)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: TIROCINIO come INSTALLATORE/TRICE MANUTENTORE/TRICE MECCANICO/A

Azienda di commercio macchinari per l’industria tessile di Busto Arsizio offre la possibilità di effettuare 1 TIROCINIO come INSTALLATORE/TRICE MANUTENTORE/TRICE MECCANICO/A. Il/la tirocinante avrà la possibilità di acquisire competenze nella manutenzione/installazione di macchine, nella predisposizione di ordini e preventivi, nella compilazione di schede tecniche. Requisiti richiesti: diploma di perito meccanico; età compatibile con l’apprendistato; ottima conoscenza del pacchetto Office e della posta elettronica; buona conoscenza della lingua inglese; preferibile conoscenza della lingua tedesca; disponibilità a trasferte in accompagnamento al tutor aziendale; patente B. Si offre tirocinio di 6 mesi e orario a tempo pieno 8.30/12.30 – 14.00/18.00 da lunedì a venerdì. E’ prevista indennità di partecipazione. (Rif. 8913)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: TIROCINIO NEODIPLOMATO oppure NEOLAUREATO con titolo ad indirizzo INFORMATICO

Società di servizi di Busto Arsizio per ufficio sistemi informativi offre la possibilità di effettuare un TIROCINIO della durata di 6 mesi a NEODIPLOMATO oppure NEOLAUREATO con titolo ad indirizzo INFORMATICO con conoscenza di base in ambito IT. La risorsa sarà coinvolta nelle seguenti attività: helpdesk continuativo di 1° e 2° livello rivolto al personale degli uffici aziendali; partecipazione all’avvio e gestione di nuovi progetti inerenti l’informatizzazione aziendale; gestione pratiche relative a consistenze in essere (telefonia fissa e mobile, impianti gestione presenze, videosorveglianza e allarme, manutenzione hardware e software, networking); manutenzione ordinaria di impianti di allarme e videosorveglianza, altri. Si richiede: disponibilità alle trasferte in accompagnamento al tutor; ottima conoscenza degli strumenti informatici; patente B. Si offre il seguente orario di lavoro: da lunedì a giovedì: 08.30-12.30/14.00-18.00, venerdì: 08.30-12.30. E’ previsto un premio tirocinio. (Rif. 8800)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

GALLARATE: IMPIEGATO/A AGENZIA ASSICURAZIONE

Filiale azienda di assicurazione nelle vicinanze di Gallarate cerca 1 IMPIEGATO/A AGENZIA ASSICURAZIONE. La risorsa si occuperà principalmente di preventivi, gestione polizze e sinistri. Si richiede: esperienza nella stessa mansione, buona capacità relazionale con la clientela, diploma di maturità, conoscenza e uso applicativi office automation. Si offre contratto a tempo determinato con la possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. (Rif. 9111)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

GALLARATE: APPRENDISTA MECCANICO/A

Azienda metalmeccanica nelle vicinanze di Gallarate cerca 1 APPRENDISTA MECCANICO/A. La risorsa dovrà occuparsi di eseguire operazioni delle apparecchiature industriali e del magazzino. Si richiede età compatibile con il contratto di apprendistato; diploma di perito meccanico; conoscenza solid works o simili. Si offre un contratto di apprendistato a tempo pieno finalizzato all’indeterminato. (Rif. 9110)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

GALLARATE: CAPO/A MECCANICO/A

Azienda metalmeccanica nelle vicinanze di Gallarate cerca 1 CAPO/A MECCANICO/A. La risorsa dovrà occuparsi di eseguire operazioni su macchine troncatrici, banchi di lavoro a tre o cinque assi. Si richiede indispensabile e pluriennale esperienza nella stessa mansione; diploma di perito meccanico; esperienza nell’utilizzo di solid works o simili. Si offre un contratto a tempo pieno e determinato finalizzato all’indeterminato. (Rif. 9109)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

GALLARATE: CAMERIERE/A

Ristorante nelle vicinanze di Gallarate cerca 1 CAMERIERE/A. Si richiede: diploma alberghiero; inglese fluente; esperienza nell’utilizzo di palmari e cassa; residenza limitrofa; patente B. Si offre un contratto a tempo pieno determinato finalizzato all’indeterminato. (Rif. 9107)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

SOMMA LOMBARDO: OPERAIO/A GENERICO/A

Azienda di materie plastiche nelle vicinanze di Somma Lombardo cerca 1 OPERAIO/A GENERICO/A. La risorsa dovrà occuparsi di confezionare la materia plastica in sacchi e posizionarla sui bancali. Si richiede: residenza limitrofa; patente B; eventuale esperienza in azienda materie plastiche. Si offre un contratto a tempo pieno determinato. (Rif. 9106)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

CASSANO MAGNAGO: COMMERCIALE DA REMOTO

Azienda di autonoleggio a lungo e breve termine nelle vicinanze di Cassano Magnago cerca 1 COMMERCIALE DA REMOTO. La risorsa dovrà essere in grado di proporre i servizi di autonoleggio dell’azienda adeguati al target e dare supporto commerciale da remoto a clientela selezionata. Indispensabile esperienza nella stessa mansione; diploma; buon utilizzo di Office Automation e patente B. Si offre contratto a progetto iniziale con finalità di inserimento a tempo indeterminato. (Rif. 9087)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

GALLARATE: COMMESSA/O

Negozio di abiti da sposa e cerimonia nelle vicinanze di Gallarate cerca 1 COMMESSA/O che si occupi della vendita, sistemazione e riparazione di abiti da sposa e da cerimonia. La risorsa dovrà avere competenze nel settore vendite e nella riparazione sartoriale. Si richiede esperienza preferibilmente nello stesso settore, patente B. Si offre un contratto a tempo pieno determinato finalizzato all’indeterminato. (Rif. 9077)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

GALLARATE: CARPENTIERE/A SALDATORE/TRICE MECCANICO/A

Azienda di manutenzione e riparazione sollevamento industriale nelle vicinanze di Gallarate cerca 1 CARPENTIERE/A SALDATORE/TRICE MECCANICO/A. La risorsa dovrà essere in grado di eseguire tutte le opere di carpenteria per la manutenzione e riparazione di gru a ponte. Si richiede indispensabile esperienza nella stessa attività e mansione, preferibilmente nello stesso settore, patente B, disponibilità a trasferte giornaliere con rientro al domicilio. Si offre un contratto a tempo pieno e determinato. (Rif. 9067)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

GALLARATE: MONTATORE/TRICE E MANUTENTORE/TRICE GRU

Azienda di manutenzione e riparazione sollevamento industriale nelle vicinanze di Gallarate cerca 1 MONTATORE/TRICE E MANUTENTORE/TRICE GRU. La risorsa dovrà essere in grado di montare e riparare gru a ponte. Si richiede indispensabile esperienza in idromeccanica e carpenteria, patente B, disponibilità a trasferte giornaliere con rientro al domicilio. Si offre un contratto a tempo pieno e determinato. (Rif. 9066)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

GALLARATE: CUOCA/O RESPONSABILE DI CUCINA

Azienda operante nella produzione e distribuzione pasti nelle vicinanze di Gallarate cerca 1 CUOCA/O RESPONSABILE DI CUCINA. La risorsa si occuperà di organizzare la cucina, preparare le basi e le ricette, monitorare la tracciabilità degli alimenti e assicurare igiene e pulizia. Si richiede esperienza maturata nella medesima posizione, capacità di relazione e gestione del team di lavoro, utilizzo dei principali programmai di office automation e patente B. Si offre contratto a tempo pieno determinato finalizzato al tempo indeterminato. (Rif. 9038)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

CASSANO MAGNAGO: MONTATRICE/TORE DI MAGAZZINI AUTOMATICI

Azienda meccanica nelle vicinanze di Cassano Magnago cerca 1 MONTATRICE/TORE DI MAGAZZINI AUTOMATICI. La risorsa si occuperà di montare magazzini automatici partendo dal disegno fino al completo montaggio presso le aziende clienti. L’azienda si occuperà di formare la persona sugli adempimenti legati alla sicurezza sul lavoro. Si richiede buona manualità, propensione al lavoro di squadra, disponibilità a viaggiare, preferibile esperienza nel settore meccanico. Si offre contratto a tempo pieno determinato finalizzato al tempo indeterminato. (Rif. 9036)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

CASSANO MAGNAGO: OPERAIO/A ADDETTA/O MACCHINE DA STAMPO ROTOCALCO

Azienda tessile nelle vicinanze di Cassano Magnano cerca OPERAIO/A ADDETTA/O MACCHINE DA STAMPO ROTOCALCO per stampa film poliestere e decorazione tessuti. Si richiede indispensabile esperienza nella stessa mansione e settore. Si offre un contratto a tempo pieno e determinato su turni. (Rif. 9026)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

GALLARATE: AIUTO CUOCO/A

Rinomato ristorante nelle vicinanze di Gallarate cerca 1 AIUTO CUOCO/A in grado di supportare il cuoco nella preparazione delle pietanze. Si richiede diploma di scuola alberghiera; esperienza nella stessa mansione e nello stesso settore. Si offre un lavoro con contratto a tempo pieno indeterminato. (Rif. 9019)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

CASORATE SEMPIONE: FRESATORE/TRICE CONTROLLO NUMERICO

Azienda del settore gomma plastica nelle vicinanze di Casorate Sempione cerca 1 FRESATORE/TRICE CONTROLLO NUMERICO. La risorsa dovrà sapere utilizzare fresa controllo numerico Belotti Trim 2515 4 assi, software Solid Works per CAD 3D. Requisiti richiesti: diploma di tecnico meccatronico; qualifica operatore meccanico; esperienza nella stessa mansione; patente B; residenza limitrofa. Si offre un contratto a tempo pieno determinato finalizzato all’indeterminato. (Rif. 9017)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

GALLARATE: AUTISTA patente C con CQC

Azienda del settore trasporti di Gallarate cerca 1 AUTISTA patente C con CQC per trasporti sul territorio regionale. Si richiede esperienza nella stessa mansione; residenza limitrofa. Si offre un lavoro a tempo pieno determinato finalizzato all’indeterminato. (Rif. 9015)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

GOLASECCA: INSTALLATORE/TRICE IMPIANTI ELETTRICI INDUSTRIALI

Azienda del settore elettrico nelle vicinanze di Golasecca cerca 1 INSTALLATORE/TRICE IMPIANTI ELETTRICI INDUSTRIALI. La risorsa dovrà occuparsi del montaggio di quadri elettrici, lettura disegno tecnico e installazione e manutenzione impianti civili e industriali. Si richiede: diploma perito elettrotecnico; elettricista; indispensabile esperienza nella stessa mansione; residenza limitrofa; patente B. Si offre un contratto a tempo pieno determinato finalizzato all’indeterminato. (Rif. 9014)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

GOLASECCA: RECEPTIONIST

Azienda nelle vicinanze di Golasecca cerca 1 RECEPTIONIST. La risorsa dovrà occuparsi dell’accoglienza clienti, gestione posta e centralino. Requisiti richiesti: esperienza nella stessa mansione; diploma scuola secondaria di secondo grado; inglese fluente; patente B; residenza limitrofa a Golasecca. Si offre un contratto a tempo pieno determinato, finalizzato al tempo indeterminato. (Rif. 9013)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

GOLASECCA: FABBRO/A SALDATORE/TRICE

Azienda del settore metalmeccanico nelle vicinanze di Golasecca cerca 1 FABBRO/A SALDATORE/TRICE. La risorsa dovrà essere in grado di tagliare, saldare, assemblare e realizzare opere in ferro: scale, cancelli etc. Si richiede esperienza nella stessa mansione; residenza limitrofa e patente B. Si offre un contratto a tempo pieno indeterminato. (Rif. 9010)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

GALLARATE: TIROCINIO come AIUTO CUOCA/O.

Azienda operante nella distribuzione pasti nelle vicinanze di Gallarate offre la possibilità di effettuare 1 TIROCINIO come AIUTO CUOCA/O. La/il candidata/o affiancherà il responsabile di cucina per la preparazione delle ricette e il confezionamento dei pasti. Collaborerà inoltre nel riordino e controllo igiene. Si offre tirocinio a tempo pieno di 6 mesi con indennità. (Rif. 9040)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

BREGNANO: TORNITORE/TRICE SU MACCHINE CNC

Azienda di Bregnano (CO) cerca 1 TORNITORE/TRICE SU MACCHINE CNC. Requisiti richiesti: esperienza pregressa; comprensione e lettura disegno meccanico; uso strumenti di misura; preferibile conoscenza linguaggio ISO; diploma tecnico; patente B. Si offre tempo indeterminato o apprendistato se in possesso di poca esperienza. (Rif. 9104)

Rivolgersi a CPI SARONNO-TRADATE mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

CAIRATE: OPERAIO/A POLIFUNZIONALE

Azienda di Cairate cerca 1 OPERAIO/A POLIFUNZIONALE. Requisiti richiesti: indispensabile flessibilità e capacità di adattamento a svolgere le varie mansioni richieste (carico/scarico merci, consegne con furgone, assemblaggio e interventi a bordo macchina); patente B; residenza limitrofa Tradate. Si offre tempo determinato scopo assunzione. (Rif. 9103)

Rivolgersi a CPI SARONNO-TRADATE mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

ROVELLO PORRO: CONDUCENTE AUTOTRENO RIBALTABILE PAT. C-E

Società di trasporti di Rovello Porro cerca 1 CONDUCENTE AUTOTRENO RIBALTABILE PAT. C-E. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza nella guida di autotreno ribaltabile; patente C-E; residenza limitrofa a Rovello Porro; preferibile possesso attestato “corso sulla sicurezza sul lavoro”. Si offre tempo determinato scopo stabilizzazione. (Rif. 9102)

Rivolgersi a CPI SARONNO-TRADATE mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

BREGNANO: TERMOIDRAULICO/A

Azienda di Bregnano (CO) cerca 1 TERMOIDRAULICO/A. Requisiti richiesti: esperienza nella installazione di impianti termoidraulici e caldaie; automuniti/e; residenza limitrofa a Como o Saronno. Si offre tempo indeterminato, oppure apprendistato se in possesso di poca esperienza. (Rif. 9101)

Rivolgersi a CPI SARONNO-TRADATE mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

LOMAZZO: TECNICO/A COMMERCIALE

Azienda di Lomazzo cerca 1 TECNICO/A COMMERCIALE. Requisiti richiesti: con esperienza nella commercializzazione di macchinari per industria tessile; diploma perito meccanico/tessile; ottimo inglese; uso PC; posta elettronica; patente B; disponibilità a trasferte. Si offre tempo indeterminato. (Rif. 9100)

Rivolgersi a CPI SARONNO-TRADATE mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

ORIGGIO: ELETTRICISTA INSTALLATORE/TRICE IMPIANTI CIVILI ED INDUSTRIALI

Azienda di Origgio cerca 1 ELETTRICISTA INSTALLATORE/TRICE IMPIANTI CIVILI ED INDUSTRIALI. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza pregressa nell’installazione di impianti civili ed industriali; patente B. Si offre tempo determinato scopo assunzione. (Rif. 9092)

Rivolgersi a CPI SARONNO-TRADATE mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

GERENZANO: ELETTRICISTA CON ESPERIENZA

Azienda di Gerenzano cerca 1 ELETTRICISTA CON ESPERIENZA. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza nell’installazione di impianti elettrici, antifurti, videosorveglianza; patente B. Si offre tempo determinato scopo assunzione. (Rif. 9091)

Rivolgersi a CPI SARONNO-TRADATE mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

COGLIATE: APPRENDISTA IMPIEGATO/A COMMERCIALE

Azienda di Cogliate, operante nella logistica, cerca 1 APPRENDISTA IMPIEGATO/A COMMERCIALE. Requisiti richiesti: indispensabile seria motivazione ad imparare ed età compatibile con contratto di apprendistato; diploma di ragioneria o similare; discreto francese; uso PC, posta elettronica, Office; patente B; preferibile residenza limitrofa a Cogliate e Saronno. La risorsa imparerà a gestire la flotta aziendale (personale che guida i TIR), il traffico terrestre internazionale, clienti e tutto il personale viaggiante della società. Si offre apprendistato. (Rif. 9085)

Rivolgersi a CPI SARONNO-TRADATE mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

MOZZATE: IMPIEGATO/A CONTABILE CON ESPERIENZA

Studio professionale di Mozzate cerca 1 IMPIEGATO/A CONTABILE CON ESPERIENZA. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza, almeno 3/5 anni, maturata presso studi professionali; gestione autonoma della contabilità semplificata, ordinaria, professionisti; fatturazione elettronica; centralino; adempimenti fiscali; dichiarazioni (lipi, estermetro, CU, 730, 770, UPF); diploma inerente la mansione; preferibile conoscenza programmi BPOINT, DATEV KOINOS. Si offre tempo determinato, sostituzione maternità, con possibilità di futuro inserimento. (Rif. 9084)

Rivolgersi a CPI SARONNO-TRADATE mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

TRADATE: ADDETTO/A PRODUZIONE

Azienda di Tradate cerca 1 ADDETTO/A PRODUZIONE componenti in gomma. Requisiti richiesti: preferibile esperienza maturata nella conduzione di macchinari, capacità di leggere schede di produzione, controllo scarti; residenza nelle immediate vicinanze di Tradate; disponibilità ai 3 turni (6/14 – 14/22 – 22/6); diploma tecnico; Office, discreto inglese. Si offre tempo determinato scopo assunzione. (Rif. 9073)

Rivolgersi a CPI SARONNO-TRADATE mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

ORIGGIO: ADDETTI/E AL MAGAZZINO

Società operante nella logistica, per la sede di Origgio, cerca 20 ADDETTI/E AL MAGAZZINO. Requisiti richiesti: minima esperienza maturata in magazzino: imballaggio scatole, smistamento e prelievo colli con utilizzo radio frequenza, carico e scarico merci, uso del carrello elevatore; patentino muletto; residenza limitrofa ad Origgio; disponibilità a lavoro su turni (dalle 6.00-14.00 e dalle 14.00-22.00). Si offre tempo determinato scopo assunzione (Rif. 9065)

Rivolgersi a CPI SARONNO-TRADATE mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

SARONNO: MAGAZZINIERE/A

Azienda di Saronno cerca 1 MAGAZZINIERE/A. Requisiti richiesti: esperienza pregressa nella movimentazione delle merci e gestione della documentazione; indispensabile diploma scuola media superiore; uso PC; patente B; residenza limitrofa al Centro per l’Impiego di Saronno. Si offre tempo determinato. (Rif. 9062)

Rivolgersi a CPI SARONNO-TRADATE mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

COGLIATE: IMPIEGATO/A ADDETTO/A ALLA FATTURAZIONE

Azienda di Cogliate cerca 1 IMPIEGATO/A ADDETTO/A ALLA FATTURAZIONE. Requisiti richiesti: indispensabile seria motivazione ad imparare ed età compatibile con apprendistato; diploma di ragioneria o similare; uso PC; posta elettronica; Office; patente B. Si offre apprendistato. (Rif. 9061)

Rivolgersi a CPI SARONNO-TRADATE mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

LAINATE: CUOCO/A TAVOLA CALDA

Pub di Lainate cerca 1 CUOCO/A TAVOLA CALDA. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza pregressa come cuoco/a di tavola calda; automunito/a; disponibile al turno di lavoro dalle 10.00 alle 14.00. Si offre tempo determinato scopo assunzione. (Rif. 9059)

Rivolgersi a CPI SARONNO-TRADATE mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

SARONNO: IMPIEGATA/O BACK OFFICE COMMERCIALE

Azienda di Saronno cerca 1 IMPIEGATA/O BACK OFFICE COMMERCIALE. Requisiti richiesti; indispensabile ottima conoscenza lingua inglese, esperienza pregressa nella gestione dei rapporti con i fornitori/clienti anche minima; preferibile minima esperienza nell’ambito degli acquisti; diploma o laurea inerente la mansione; posta elettronica; automunita/o; residenza limitrofa al Centro per l’Impiego di Saronno. Si offre tempo determinato scopo assunzione. (Rif. 9058)

Rivolgersi a CPI SARONNO-TRADATE mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

MONZA: APPRENDISTA ADDETTO/A MONTAGGIO SERRAMENT

Azienda operante nel settore della produzione ed installazione di serramenti cerca 1 APPRENDISTA ADDETTO/A MONTAGGIO SERRAMENTI. Requisiti richiesti: indispensabile seria motivazione ad apprendere il mestiere, residenza nelle vicinanze di Saronno, patente B; età compatibile con apprendistato. Si offre apprendistato. (Rif. 9057)

Rivolgersi a CPI SARONNO-TRADATE mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

COGLIATE: MAGAZZINIERE/A

Azienda di logistica di Cogliate cerca 1 MAGAZZINIERE/A. Requisiti richiesti: esperienza maturata nel magazzino, carico e scarico merci dai tir e relativo controllo; patente B, preferibile patente C oppure E. Si offre tempo determinato scopo assunzione. (Rif. 9055)

Rivolgersi a CPI SARONNO-TRADATE mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

CASTIGLIONE OLONA: MURATORI/TRICI QUALIFICATI/E-SPECIALIZZATI/E e MANOVALI

Impresa edile di Castiglione Olona cerca MURATORI/TRICI QUALIFICATI/E-SPECIALIZZATI/E e MANOVALI. Requisiti richiesti: esperienza pregressa nei lavori di muratura, corso base sulla sicurezza in cantiere; residenza nella provincia di Varese; gradito patentino muletto/escavatore; patente B; il trasporto verso i cantieri avverrà con mezzi aziendali. Si offre tempo determinato con possibilità di trasformazione. (Rif. 9054)

Rivolgersi a CPI SARONNO-TRADATE mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

SARONNO: IDRAULICO/A

Azienda di Saronno cerca 1 IDRAULICO/A. Requisiti richiesti: esperienza pregressa nella installazione di impianti idraulici civili ed industriali; patente B. Si offre tempo determinato con possibilità di stabilizzazione. (Rif. 9022)

Rivolgersi a CPI SARONNO-TRADATE mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

CASTIGLIONE OLONA: IMPEGATA/O AMMINISTRATIVA/O

Studio di elaborazione dati di Castiglione Olona cerca 1 IMPEGATA/O AMMINISTRATIVA/O. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza pregressa nella gestione della contabilità ordinaria e semplificata, elaborazione dati; Profis; diploma inerente la mansione; patente B. Si offre tempo determinato, sostituzione maternità, part-time (dalle 8.30 -13.30). (Rif. 9006)

Rivolgersi a CPI SARONNO-TRADATE mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

VENEGONO SUPERIORE: COMMESSA/O BARISTA CON ESPERIENZA

Pasticceria di Venegono Superiore cerca 1 COMMESSA/O BARISTA CON ESPERIENZA. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza pregressa nella vendita ed utilizzo macchina per caffè; formazione inerente la qualifica; disponibilità a lavorare dal martedì alla domenica su turni; residenza nelle vicinanze del Centro per l’Impiego di Tradate. Si offre tempo determinato con possibilità di stabilizzazione. (Rif. 9004)

Rivolgersi a CPI SARONNO-TRADATE mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

VENEGONO SUPERIORE: PASTICCIERE/A CON ESPERIENZA

Pasticceria di Venegono Superiore cerca 1 PASTICCIERE/A CON ESPERIENZA. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza pregressa; formazione inerente la qualifica; disponibilità a lavorare dal martedì alla domenica su turni; residenza nelle vicinanze del Centro per l’Impiego di Tradate. Si offre tempo determinato con possibilità di stabilizzazione. (Rif. 9003)

Rivolgersi a CPI SARONNO-TRADATE mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

LOMAZZO: AUTISTA PATENTE CE + patentino ADR TIPO A/B

Società con deposito a Lomazzo cerca 1 AUTISTA PATENTE CE + patentino ADR TIPO A/B. Requisiti richiesti: indispensabile possesso patente CE + ADR tipo A/B ed esperienza nel trasporto con cisterne; disponibilità al trasporto di gasolio nel Nord Italia; residenza limitrofa a Lomazzo e dintorni. Si offre tempo determinato scopo assunzione. (Rif. 8991)

Rivolgersi a CPI SARONNO-TRADATE mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

UBOLDO: ADDETTO/A MONTAGGIO DI MACCHINARI INDUSTRIALI

Azienda di Uboldo cerca 1 ADDETTO/A MONTAGGIO DI MACCHINARI INDUSTRIALI. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza nel montaggio di linee di produzione; competenze idrauliche e meccaniche. Si offre tempo determinato, giornata, scopo assunzione. (Rif. 8955)

Rivolgersi a CPI SARONNO-TRADATE mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

GAVIRATE: TORNITORE/TRICE CNC

Azienda metalmeccanica di Gavirate cerca 1 TORNITORE/TRICE CNC. Indispensabile esperienza di almeno 1 anno nella stessa mansione; indispensabile residenza provincia di Varese. Orario: tempo pieno a giornata. Contratto: tempo indeterminato. (Rif. 9099)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

VARESE: ADDETTO/A CAMBIO STAMPI PRESSE A INIEZIONE

Azienda di stampaggio materie plastiche zona Varese cerca 1 ADDETTO/A CAMBIO STAMPI PRESSE A INIEZIONE. Indispensabile esperienza di almeno 5 anni nella mansione; uso base PC; indispensabile residenza provincia di Varese. Orario: turni diurni settimanali (7-15) (12-20). Contratto: tempo indeterminato. (Rif. 9098)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

BESOZZO: SCAFFALISTI/E

Ricerchiamo per azienda del settore grande distribuzione 4 SCAFFALISTI/E per supermercato presso Besozzo. Le risorse inserite si occuperanno di: carico e scarico merce, sistemazione della merce sugli scaffali, pulizia scaffali, riordino corsie. Requisiti: domicilio nei pressi del punto vendita; essere automuniti/e. Orario: part time 24/30 ore settimanali, da lunedì a sabato nella fascia 19:00-00:00. Contratto: tempo determinato iniziale di 3 mesi prorogabile, finalizzato alla stabilizzazione. (Rif. 9090)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

LAVENA PONTE TRESA: SCAFFALISTI/E

Ricerchiamo per azienda del settore grande distribuzione 4 SCAFFALISTI/E per supermercato presso Lavena Ponte Tresa. Le risorse inserite si occuperanno di: carico e scarico merce; sistemazione della merce sugli scaffali; pulizia scaffali; riordino corsie. Requisiti: domicilio nei pressi del punto vendita; essere automuniti/e. Orario: part time 24/30 ore settimanali, da lunedì a sabato nella fascia 19:00-00:00. Contratto: tempo determinato iniziale di 3 mesi prorogabile, finalizzato alla stabilizzazione. (Rif. 9089)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

VARESE: GOMMISTA

Per azienda nei pressi di Varese ricerchiamo 1 GOMMISTA. Attività: montaggio e smontaggio gomme, bilanciatura, stoccaggio, magazzino. Requisiti: esperienza nella mansione e/o esperienza in ambito meccanico, conoscenza degli strumenti di officina. Orario di lavoro: da lunedì a venerdì 8:30-12:00 e 14:00-18:30; il sabato mattina nei picchi di lavoro. Contratto: tempo determinato 3 mesi prorogabile. (Rif. 9082)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

DUMENZA: BANCONIERE/A AIUTO MACELLAIO/A

Negozio di Dumenza cerca 1 BANCONIERE/A AIUTO MACELLAIO/A. Requisiti richiesti: preferibile esperienza nella mansione. Indispensabile possesso patente B, automunito/a. Si offre tempo determinato part-time con possibilità di stabilizzazione. (Rif. 9079)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

INDUNO OLONA: LAUREATI/E IN ARCHITETTURA

Per impresa di costruzioni presso Induno Olona ricerchiamo 2 LAUREATI/E IN ARCHITETTURA. Le risorse, inserite all’interno dell’ufficio tecnico, si occuperanno di: esecuzioni rilievi presso cantiere, computi metrici, disegno tecnico, pratiche catastali. Requisiti: laurea in architettura, capacità utilizzo AUTOCAD, gradita esperienza presso studi di architettura, aziende edili e simili. Orario di lavoro: full time da lunedì a venerdì 8:30-12:30 e 14:30-18:30. Contratto: iniziale tempo determinato di 3 mesi. (Rif. 9075)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

LUINO: APPRENDISTA IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO CONTABILE

Per azienda di produzione nei pressi di Luino ricerchiamo 1 APPRENDISTA IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO CONTABILE. La risorsa si occuperà di: contabilità di base, prima nota, registrazioni contabili, attività di segreteria. Requisiti richiesti: diploma in ragioneria o affini, conoscenza della lingua inglese, buona conoscenza del pacchetto Office, utilizzo posta elettronica. Orario di lavoro: full time da lunedì a venerdì 8:30-12:30 e 14:00-18:00. Contratto di lavoro: apprendistato. (Rif. 9060)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

VARESE: PERITO/A ELETTRONICO/A O MECCATRONICO/A

Azienda metalmeccanica zona Varese cerca 1 PERITO/A ELETTRONICO/A O MECCATRONICO/A. Indispensabile almeno 10 anni di esperienza per attività di riparazione e sostituzione schede elettroniche su strumenti di misura; disponibilità a trasferte in Italia e all”estero; indispensabile residenza provincia di Varese; buona conoscenza lingua inglese; automuniti/e. Orario: tempo pieno. Contratto: Tempo indeterminato. (Rif. 9053)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

DAVERIO: SARTO/A

Negozio di riparazione e realizzazione di manufatti sartoriali di Daverio cerca 1 SARTO/A. Indispensabile esperienza pluriennale in riparazioni sartoriali di ogni tipo; utilizzo di macchine industriali; automuniti/e; indispensabile residenza zone limitrofe. Orario: part-time 24 ore su turni (9-13; 13-17; 17-20). Contratto: tempo determinato 6 mesi finalizzato alla stabilizzazione. (Rif. 9051)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

VARESE: ACCOMPAGNATORI/TRICI

Per azienda di autotrasporti in Varese ricerchiamo 2 ACCOMPAGNATORI/TRICI per alunni su scuolabus. L’attività prevede di assistere gli studenti ed accompagnarli nella salita, durante il percorso controllando che mantengano in sicurezza i posti a sedere e nella discesa dal pullman. Requisiti: buone doti relazionali, domicilio nei pressi di Varese o Malnate. Orario di lavoro: spezzato 7:00-9:00 e 12:00-14:00, da lunedì a venerdì. Contratto di lavoro: tempo determinato di 9 mesi, seguendo il calendario scolastico. (Rif. 9047)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

VARESE: MECCANICO/A

Per azienda di riparazioni autoveicoli in Varese ricerchiamo 1 MECCANICO/A con esperienza. La risorsa si occuperà di riparazione e manutenzione di mezzi di trasporto pesanti (camion, rimorchi…). Requisiti: esperienza, anche minima, maturata nella mansione, anche presso autofficine. Orario di lavoro: full time da lunedì a venerdì 8:00-12:00 e 14:00-18:00, possibilità di effettuare straordinari il sabato. Contratto: tempo determinato iniziale di 3 mesi a scopo assunzione a tempo indeterminato. (Rif. 9042)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

VARESE: EDUCATORI/TRICI per servizi parascolastici di pre e dopo scuola

Cooperativa per le scuole primarie di Varese cerca 12 EDUCATORI/TRICI per servizi parascolastici di pre e dopo scuola, assistenza refezione scolastica, integrazione scolastica alunni con disabilità; indispensabile esperienza di almeno 1 anno come educatori/trici; residenza provincia di Varese; possesso di almeno un titolo di studio tra quelli indicati: liceo psico-pedagogico; laurea triennale o specialistica in scienze della formazione o educazione; educatore professionale; laurea in psicologia. Orari: part-time o tempo pieno da concordare. Contratto: tempo indeterminato dal 10 settembre 2021. (Rif. 9039)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

VARESE: ELETTRICISTA DI IMPIANTI INDUSTRIALI

Azienda di progettazione e costruzione impianti industriali di Varese cerca 1 ELETTRICISTA DI IMPIANTI INDUSTRIALI. Indispensabile esperienza di almeno due anni nella stessa mansione. Orario: tempo pieno. Contratto: tempo indeterminato. (Rif. 9016)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

VARESE: CUOCO/A

Ristorante di Varese cerca 1 CUOCO/A. Residenza zone limitrofe. Orario: spezzato su turni (12-15) (19-23) compresi sabato e domenica. Contratto a tempo determinato 6 mesi iniziale. (Rif. 9008)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

VARESE: CONTABILE DI STUDIO COMMERCIALISTA

Studio commercialista di Varese cerca 1 CONTABILE DI STUDIO COMMERCIALISTA. Indispensabile almeno 5 anni di esperienza presso studi commercialisti per tenuta contabilità ordinaria/semplificata, adempimenti fiscali periodici, predisposizione dichiarazioni fiscali; preferibile residenza provincia di Varese; possesso diploma; utilizzo di gestionale; uso PC. Orario: tempo pieno. Contratto: tempo indeterminato da settembre 2021. (Rif. 9001)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

VARESE: IMPIEGATA/O ASSICURATIVO/A CON ESPERIENZA

Agenzia di assicurazioni di Varese cerca 1 IMPIEGATA/O ASSICURATIVO/A CON ESPERIENZA. Indispensabile esperienza pluriennale nel settore assicurativo, in particolare emissione polizze RCA, Retail, Vita e Sinistri. Indispensabile residenza zone limitrofe Varese; possesso diploma di maturità; utilizzo pacchetto Office. Orario: tempo pieno. Contratto: sostituzione maternità da settembre 2021. (Rif. 8993)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

VARESE: TIROCINANTE ADDETTO/A ALLA SEGRETERIA

Per clinica veterinaria in Varese ricerchiamo 1 TIROCINANTE ADDETTO/A ALLA SEGRETERIA. La risorsa si occuperà di supporto nello svolgimento delle seguenti attività: front office, gestione telefonate con utilizzo centralino, prenotazioni, presentazione di attività e servizi della clinica, interfaccia con il direttore della clinica. Requisiti: diploma, buon utilizzo della posta elettronica e dei principali strumenti informatici. Orario di lavoro: full time, da lunedì a sabato su turni nella fascia oraria 8:00-20:00. Luogo di lavoro: Varese. Contratto di lavoro: tirocinio durata 6 mesi, prevista indennità di partecipazione mensile. (Rif. 9041)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

GAVIRATE: TIROCINIO come BARISTA

Bar di Gavirate offre la possibilità di effettuare 1 TIROCINIO come BARISTA. Il/la candidato/a potrà imparare ad utilizzare le macchine della caffetteria e gestire i clienti sia al banco che ai tavoli; si relazionerà con clienti e colleghi. Indispensabile essere automuniti/e; indispensabile età compatibile con i vincoli del contratto di apprendistato; residenza zone limitrofe; possesso licenza media e discreta conoscenza lingua inglese. Orario: tempo pieno sabato compreso (9.30-12; 15-19) Durata tirocinio: 6 mesi. E’prevista indennità di tirocinio. (Rif. 8678)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it