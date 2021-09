“Siamo tutti complottisti?”, Danilo Sacco con il suo nuovo libro alla Mondadori Varese

Dopo “La (dis)informazione ai tempi di Internet”, Danilo Sacco torna con un nuovo libro che affronta, seppure con un taglio diverso, il tema della diffusione delle false notizie.

“Siamo tutti complottisti?” è il titolo del nuovo volume disponibile anche in libreria. L’autore sarà alla Mondadori di Varese sabato 18 dalle 10 alle 12 per incontrare i lettori e firmare le copie.

“La Storia è intrisa di una moltitudine di teorie del complotto che si sono rivelate prive di ogni fondamento, di tesi affascinanti quanto poco plausibili intorno a vicende e dati di fatto accertati e documentati in modo esaustivo – si legge – . Ma come nasce una teoria del complotto? Come si propaga fino a coinvolgere un numero imprecisato di persone? Vi sono istituzioni e singoli individui che hanno interessi di vario genere a diffondere teorie complottiste?” La risposta è semplice quanto inquietante: sì.

Il saggio si avvale dei contributi di Manuela Pavon, ricercatrice e psicologa, e di Dario Corradino, già caporedattore centrale de La Stampa, attualmente consulente editoriale e docente di Etica e Deontologia professionali presso il Master in Giornalismo dell’Università degli Studi di Torino.