Tutti pazzi per lo sbaracco, da Varese a Busto ecco dove fare gli affari di fine estate

Da Varese a Busto Arsizio, questo weekend si preannuncia un’opportunità interessante per gli “affari” di fine stagione.

La terza edizione della “Festa dello Sbaracco” a Varese rappresenta un’occasione importante a supporto dei negozi della città, e assume una valenza particolare quest’anno, dopo i lunghi periodi di chiusura a seguito dell’emergenza sanitaria. L’appuntamento è per sabato 4 settembre. La Festa è organizzata dal Comune di Varese in collaborazione con il Distretto del Commercio Associazione In Varese e le Associazioni di categoria . I negozi aderenti saranno riconoscibili da locandine e palloncini rossi e bianchi posizionati nella vetrina. Oltre allo shopping sono previste una serie di attività per accompagnare la giornata.

Qui tutti i dettagli e i negozi che aderiscono.

A Busto Arsizio l’evento si svolgerà il 4 e il 5 settembre in molti negozi della città. Anche quest’anno la Festa sarà organizzata in collaborazione con Ascom, Distretto del Commercio, Comitato Commercianti Centro Cittadino, Associazione Commercianti di Sacconago.

Qui tutti i dettagli e i negozi che aderiscono.

Festa dello Sbaracco questo fine settimana anche a Legnano: Sabato 4 e domenica 5 settembre i commercianti del centro esporranno fuori dai propri negozi le occasioni di fine stagione a prezzi scontatissimi. La città si trasformerà così in un grande bazar a cielo aperto portando movimento in piazza e nelle vie pedonali.

Qui tutti i dettagli e i negozi che aderiscono.