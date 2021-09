Uisp, parola d’ordine “ripartire”: #BeActive, la mezza maratona di Ferrara e il campionato di basket

NOTIZIARIO UISP DEL 22 SETTEMBRE

NAZIONALE – Settimana Europea dello Sport: #BeActive con Uisp

Tutto pronto per la settima edizione della Settimana Europea dello Sport – European Week of Sport / EWoS, lanciata dalla Commissione Europea nel 2015, e in programma, come ogni anno, dal 23 al 30 settembre. L’iniziativa si svolge contemporaneamente in vari Stati con l’obiettivo di promuovere lo sport, gli stili di vita sani e attivi e conseguentemente il benessere fisico e mentale dei cittadini della Comunità Europea.

La manifestazione dà vita al concetto di sport come componente essenziale della crescita della persona e come strumento centrale per la salute ed il benessere sociale. In Italia la manifestazione è coordinata ed organizzata dal Dipartimento per lo sport e da Sport e Salute S.p.A., e Uisp aderisce con una serie di iniziative in tutta Italia. Chiunque può partecipare e “attivarsi” per dare il suo contributo iscrivendolo nel palinsesto attraverso il sito web di Sport e Salute nella sezione “Come partecipare”.

L’evento centrale si terrà a Roma venerdì 24 settembre al Foro Italico dove si attiverà un vero e proprio #BeActive Multi Sport Village. Un playground aperto a tutti in cui scoprire e praticare i numerosi sport presenti che si animeranno tra l’Albero Fitness, lo Skate Park Stadio Pietrangeli e la Grand Stand Arena. L’evento prevede la presenza degli sportivi, degli amatori e dei curiosi durante tutta la giornata. Nella mattina, inoltre, interverranno le scuole, mentre una parte del palinsesto sarà dedicata agli over sessanta.

Sarà possibile seguire tutte le attività e ricevere informazioni sulla partecipazione al progetto sui canali web e social del Dipartimento per lo Sport (Facebook, Instagram e Twitter) e della Società Sport e Salute ed anche attraverso gli hashtag ufficiali della manifestazione ed il sito dedicato.

PALLACANESTRO – 68 squadre senior, Vagaggini: un successo insperato

Si sono chiuse con un successo insperato le iscrizioni ai campionati senior della Struttura Pallacanestro Uisp Varese: 68 squadre tra First e Second League. “Un risultato superiore alle aspettative – dice il commissioner Renato Vagaggini – tenuto conto che, prima del Covid, le squadre iscritte alle due leghe erano una settantina”. Molte formazioni non hanno resistito alle restrizioni imposte dalla pandemia: ben 17 hanno chiuso i battenti, altre hanno deciso di aspettare ancora. “È comprensibile – spiega Vagaggini – si tratta di gruppi di persone che giocano a basket per puro divertimento. In questo periodo, per molti di loro non è il caso di avere contatti a rischio: sono lavoratori che non possono permettersi una quarantena di troppo. Molte squadre, invece, hanno deciso di ‘migrare’ dalla FIP al nostro campionato, più economico a parità di servizi”.

Ancora aperte, invece, le iscrizioni per i campionati giovanili: il termine ultimo è il 30 settembre. C’è ancora posto, e fino all’ultimo la “Pallacanestro per tutti” terrà aperte le porte per chi vuole tornare, con molta prudenza ma molto entusiasmo, a giocare sul parquet.

TERRITORI – Don’t Stop Your Dream: la mezza maratona a Ferrara

Tre percorsi (mezza maratona, 10 km competitiva a marchio Uisp e la 10 km non competitiva denominata FerraRun) e un piano di comunicazione intelligente e persuasivo caratterizzano la Ferrara Half Marathon, in programma per domenica 26 settembre nel capoluogo estense, organizzata dalla Asd Corriferrara. Alle ore 9,40 la partenza proprio all’ombra del Castello Estense e un pacco gara che gli organizzatori hanno riempito con t-shirt tecnica dell’evento, sacca, prodotti alimentari e tanto altro.

Un evento – aperto solo ai possessori di green pass – che per sua natura cerca di rispondere alle esigenze di tutti, dagli appassionati di corsa competitiva che potranno gareggiare all’insegna dello slogan “Don’t Stop Your Dream” (impresso anche sulle medaglie). Il tutto pensato per svilupparsi su un percorso che, oltre alle bellezze del centro storico libero dal traffico, porti i partecipanti a godersi anche lo splendido percorso lungo le antiche mura della città.

Un evento che Corriferrara ha presentato al pubblico con grande entusiasmo e con una campagna social fatta di meme che hanno riempito la pagina Facebook dell’iniziativa e tempestato i gruppi di appassionati.