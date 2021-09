Un concerto in memoria di Albertone Salvato, gli amici: “Gli dobbiamo un saluto”

E’ ormai più di un anno e mezzo che Alberto Salvato (per gli amici Albertone o più semplicemente “AL”) non ‘è più. È accaduto durante la prima ondata del Covid, e purtroppo non è stato possibile salutarlo come si sarebbe dovuto e voluto fare a causa delle restrizioni che hanno colpito anche le cerimonie funebri. Salutare, come Alberto faceva salutando ed incontrando tutti.

Alberto è un ragazzo di Tradate del ’59 che un “maldestro” parto ha reso tetraplegico dalla nascita. Molti sicuramente lo hanno incontrato, moltissimi lo hanno conosciuto, perché Alberto era “sempre in giro” per Tradate, ma anche ben più lontano. Il suo handicap non gli ha impedito di vivere, anzi, di Vivere, con la V maiuscola.

La sua propositività, positività e grinta erano sempre evidenti. Lui stesso diceva «io sono molto contento anche se sono così». Ha fatto moltissime cose nei suoi 60 anni di vita: è stato una vera colonna dell’oratorio di Tradate, dove ha partecipato a più di 40 oratori feriali consecutivi, era una presenza significativa in parrocchia (dove per anni è stato anche consigliere parrocchiale) e in città, aveva fondato il gruppo Katimavik, è stato membro di Anaconda, di Unitalsi... e l’elenco sarebbe molto lungo e sempre in difetto. Ma soprattutto Alberto cercava sempre amicizie, essendo lui stesso in prima persona un buon amico.

Un gruppo di amici, che in modi e tempi diversi hanno avuto la fortuna di conoscere e frequentare Alberto, hanno ideato un evento per salutarlo. Sabato 25 settembre alle h 21.00 presso l’oratorio di Tradate si terrà un concerto, nel quale saranno suonate dal vivo le sue canzoni e narrati alcuni passi della sua vita. Sì, perchè Albertone scriveva e componeva musica e canzoni, suonando la tastiera con il naso. Sarà una bella occasione per chi lo conosceva per ricordarlo e salutarlo, e per chi non ha avuto la fortuna di conoscerlo, di assaporarne la sua figura. Durante la serata sarà intitolata ad Alberto una sala dell’oratorio, al quale ha donato tanto tempo della sua vita.

L’evento si svolgerà nel rispetto delle norme Covid, con obbligo di green pass. Le prenotazioni, obbligatorie, si effettuano sul sito https://unconcertoperalberto.weebly.com/. In caso di maltempo l’evento sarà rimandato alla settimana successiva, sabato 2 ottobre.