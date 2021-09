Un futuro da dirigente per Francesca Piccinini: è vicepresidente della Uyba Busto Arsizio

Il continuo ricambio generazionale nel mondo dello sport ha avuto riflessi importanti anche nella nostra provincia: nelle stesse ore in cui Luis Scola presentava il suo programma a lungo termine come nuovo ad della Pallacanestro Varese, un’altra leggendaria campionessa veniva investita di un importante incarico dirigenziale.

Francesca Piccinini, 42enne pallavolista di origini toscane, un palmares mostruoso (un oro mondiale, uno europeo, sette Champions e cinque scudetti per limitarsi ai successi più importanti) è stata infatti nominata vicepresidente della UYBA Volley.

La schiacciatrice, terminata la carriera proprio a Busto Arsizio dove ha giocato nelle ultime due stagioni, è stata scelta dal proprietario e presidente del club Giuseppe Pirola per ricoprire un ruolo operativo e non solo di facciata. La “Picci” avrà una delega specifica al settore giovanile ma sarà anche supporto tecnico allo staff della prima squadra e supervisore del “Tour UYBA” che toccherà una serie di società sportive in tutta Italia.

La ex schiacciatrice manterrà quel ruolo da “ambasciatrice” della società che aveva già intrapreso, rimanendo una figura fondamentale nelle attività del marketing biancorosso. E a corredo della “promozione” a livello dirigenziale, Piccinini ha ricevuto un ulteriore riconoscimento: il presidente federale Giuseppe Manfredi, intervenuto telefonicamente nel corso della conferenza stampa, le ha conferito il patentino di allenatrice per meriti sportivi.