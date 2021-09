“Un libro nel cuore” pronto ad accogliere Raul Montanari a Palazzo Verbania di Luino

Domenica 26 settembre alle 17.30 a Palazzo Verbania di Luino prosegue il festival letterario organizzato dall’associazione Amici del Liceo scientifico “Vittorio Sereni” e dalla storica libreria luinese Cerutti&Pozzi – Mondadori Bookstore,con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Luino.

Dopo l’ottimo riscontro ricevuto dal pubblico, molto numeroso e interessato, all’incontro di apertura di domenica 19 con Sara Magnoli e il suo giallo “Se è così che si muore”, ora è tutto pronto per il secondo: ospite sarà Raul Montanari che presenterà il suo romanzo “Il vizio dell solitudine” (Baldini&Castoldi). Un noir che si apre con una visione lanciata dall’alto, da un cormorano,sul Ticino e che pone al centro il personaggio dell’ex ispettore Ennio Guarneri, cacciato dalla polizia per essersela presa con un intoccabile e che, per caso, assiste ai preparativi di un omicidio, intervenendo per sventarlo. Da qui, un’avventura drammatica che costringe il protagonista a esplorare la parte più oscura di se stesso. Raul Montanari è uno dei più interessanti e amati autori nel panorama del romanzo italiano: dirige a Milano una delle scuole di scrittura tra le più quotate in Italia, e ha pubblicato oltre venti tra romanzi, saggi e libri di racconti. Vincitore di prestigiosi premi, tra cuinel 2009 lo Strega Giovani, e finalista nel 2015 al Premio Scerbanenco, ha anche firmato opere teatrali e sceneggiature e ha tradotto tra le altre opere di Sofocle, Shakespeare, Poe, Corman McCarthy, Schnitzler, Seneca, Stevenson, Wilde, Borges, Styron, Greene, Philip Roth. Nel 2012 ha ricevuto l’Ambrogino d’Oro, grande riconoscimento istituzionale della città di Milano.

L’ingresso all’incontro è gratuito, ma su prenotazione obbligatoria. Per informazioni: Libreria Cerutti&Pozzi – Mondadori Bookstore via XV Agosto, 13 – Luino (Va), telefono 0332.530317; Infopoint Luino viale Dante Alighieri, 5 – Luino (Va), telefono 0332. 543546.