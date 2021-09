Un nuovo modo di guardare il lago: a Lavena Ponte Tresa una serata dedicata al Ceresio

(foto di Luigina Vivona) – Il Ceresio, le sue storie, le sue acque ricche di vita, i suoi segreti. Il lago che bagna due stati sarà il protagonista della serata “Lake watching, un altro modo di vedere il lago”, organizzata dall’Amministrazione comunale di Lavena Ponte Tresa per la serata di venerdì 10 settembte.

L’appuntamento è per le 20,30 sul lungolago, in via alla Bröa.

«Sarà una serata informativa che come amministrazione comunale abbiamo deciso di promuovere per parlare del nostro lago – dice il sindaco Massimo Mastromarino – Ne parleremo in tutti i suoi aspetti, dando voce a chi il lago Ceresio lo conosce e lo vive: le associazioni del territorio, i pescatori, i canottieri di Luino e l’autorità di bacino».

Alla serata parteciperà anche un biologo che si immergerà in località alla Bröa e trasmetterà in diretta le riprese su uno schermo.

Una serata affascinante, organizzata con la collaborazione della Pro loco di Lavena Ponte Tresa e il contributo di Rergione Lombardia: «Un ringraziamento a Protesus, al presidente dell’associazione pescatori Fiorenzo Previatello e a Luigi Manzo, presidente della Canottieri Luino, oltre che all’autorità di Bacino che hanno collaborato alla preparazione di questo incontro» .