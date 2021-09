Un webinar di Cna Varese per scoprire come fare formazione gratuita con la Regione

Quando si dice “la condivisione”, termine molto utilizzato dall’avvento dei social, ma poco praticato nella realtà. Il titolo del webinar organizzato da Cna Varese, “Formazione gratuita con Regione Lombardia: conoscerla, utilizzarla e risparmiare in azienda”, sembra andare invece nella direzione giusta, in quanto condivide informazioni che possono risultare strategiche nella vita di un’azienda. L’associazione datoriale varesina ha infatti aperto l’incontro non solo agli associati, ma a tutti quelli che sono interessati. L’appuntamento online è per giovedì 9 settembre 2021 alle 17 e 30 a coordinare l’evento sarà Lina Balzan, responsabile della formazione di Cna Varese. (nella foto la sede di via Bonini)

IL PROGRAMMA

Si inizia alle 17.30 con i fondamentali per chi si avvicina a questo strumento: “Il voucher della formazione continua fase VI di Regione Lombardia e UE – FSE: in cosa consiste” a cura di Paolo Giacon direttore di Ecipa Lombardia soc.coop. e subito dopo “come si richiede” a cura di Giuliana Alberti, responsabile bandi di Cna Varese. Alle 17.50 si parlerà di “Selezione e inserimento del giovane nell’impresa: un metodo di gestione delle risorse umane focalizzato sul giovane” a cura di Valeria Resta e Elisabetta Piotti di Mind-Room srl. Alle 18.10 “Business english writing – strumenti per la comunicazione scritta con il cliente straniero” a cura dell’avvocato Silvia Carretta. Alle 18.30 “Brand, branding e LinkedIn: opportunità di mercato, web, social e strategie digitali per sviluppare il fatturato” a cura di Diego Ricci, MarkCom srl.

L’intervento è realizzato nell’ambito delle iniziative promosse dal programma operativo regionale cofinanziato dal Fondo sociale europeo 2014- 2020.

Per informazioni e iscrizioni contattare Lina Balzan telefonando allo 0332-285289 o scrivendo una email a lbalzan@cnavarese.it .