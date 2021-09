“Un’amministrazione tra la gente”: Porto Ceresio On presenta i suoi candidati

Porto Ceresio On, la formazione civica che vede come candidato sindaco Marco Prestifilippo, ha depositato questa mattina la lista dei candidati e li ha presentati ufficialmente dando a ciascuno l’opportunità di sintetizzare il motivo per cui hanno scelto di impegnarsi nella competizione elettorale.

«Lo slogan scelto – “Porto Ceresio On, un’amministrazione tra la gente, per la gente” – vuole sintetizzare lo spirito della lista, spiega il candidato sindaco Marco Prestifilippo – Sono pronto a guidare questo gruppo, formato da persone che hanno voglia di mettere a disposizione il proprio tempo e le proprie competenze per realizzare un progetto ambizioso e concreto. E’ un progetto che ci ha uniti, quindi è stato facile creare fin dall’origine la sintonia ideale per affrontare una campagna elettorale propositiva, che pone al centro le famiglie, i quartieri e il rispetto delle regole».

Ecco le dichiarazioni dei candidati al consiglio comunale.

Davide Sandrini: «Dopo l’avventura soddisfacente alla guida della Scuola materna locale, ho deciso di mettermi in prima fila per garantire ai ceresini il paese che meritano, occupandomi di infrastrutture, manutenzione e cura del verde».

Monica Bruttomesso: «Ho scelto di candidarmi per mettere a disposizione del mio paese la mia trentennale esperienza nel campo del bilancio comunale e la mia profonda conoscenza della macchina amministrativa, perché è importante non solo avere buone idee, ma padroneggiare bene i percorsi burocratici che ti permettono di realizzarle».

Antonello Bertuca: «Con molti cittadini di Porto Ceresio condivido l’esperienza frontaliera, con alcuni la smorfia mattutina al benzinaio dove lavoro. Mi metto a disposizione per la prima volta, per poter dare il mio contributo agli amici frontalieri, troppo spesso in balia degli eventi senza supporto locale».

Debora Bianchini: «Lavoro come insegnante nella scuola di Porto Ceresio da molti anni, e il mio obiettivo è molto sentito, ovvero accrescere il valore di questa scuola, puntando su chi un giorno potrà valorizzare il nostro paese, migliorando l’offerta da dare alle famiglie e ai bambini».

Michela Zinni: «Sono originaria dell’Abruzzo, sono moglie, mamma e lavoratrice frontaliera. Ho scelto di candidarmi con Porto Ceresio On per mettermi a disposizione di un’intera comunità che mi ha accolto a braccia aperte. Porto Ceresio ha un notevole potenziale, che va assolutamente valorizzato mediante l’organizzazione di attrattive che mirino a rendere attrattivo l’intero territorio ceresino in tutto il periodo dell’anno».

Domenico Carcillo: «Sono stato amministratore comunale per ben 25 anni, una lunga stagione amministrativa in cui indubbiamente grazie a quelli che vi hanno lavorato sono state fatte tante cose buone. Mi candido perché è arrivato il momento di ripartire con una vera squadra che ha una chiara, seria e concreta visione del paese e delle cose da fare. Mi candido mettendo a disposizione l’esperienza che ho accumulato in tanti anni di lavoro sul campo e che viene anche dall’età».

Monia Casale: «Ho deciso di candidarmi per portare avanti ciò che ho fatto fino ad oggi nel campo del sociale, dedicandomi col cuore al prossimo, cercando di portare avanti una dignitosa integrazione sociale per tutti. Voglio percorrere ancora insieme ai cittadini di Porto Ceresio la strada che ho cominciato a tracciare, verso la vera integrazione sociale».

Franco Fraquelli: «Sono nato e cresciuto a Porto Ceresio, così come le mie precedenti generazioni. Mi occupo di sport anche in maniera professionale e sono stato per 11 anni presidente della nostra gloriosa Ceresium. Ho deciso di scendere in campo per la prima volta, entusiasmato dalla passione di Marco Prestifilippo e della squadra. Amo in maniera molto intensa Porto Ceresio e credo sia arrivato il momento di dare qualcosa indietro a questo paese che nel corso della mia vita mi ha dato tanto».

Alfredo De Domenico: «Sono medico militare e in questo ultimo anno mi sono occupato dell’epidemia che ci ha colpiti; uno dei problemi è stato quello della sanità territoriale ed il mio impegno sarà quello di rifondarla mediante l’attivazione del centro medico a cui noi tutti crediamo molto».

Giulia Medici: «Ho 21 anni e sono una studentessa universitaria. Ho deciso di partecipare attivamente a questo progetto, con l’obiettivo di rendere Porto Ceresio un posto a misura di giovane, creando un’attrattiva a livello culturale, sociale e sportivo».

Sebastian Materia: «Ho scelto di candidarmi con Porto Ceresio On per impegnarmi nella valorizzazione dell’ambiente e della natura già splendida in cui viviamo, con l’ambizioso scopo di lasciare un paese migliore per le prossime generazioni».

Andrea Tonali: «Mi candido con questo gruppo per accendere il potenziale di questo magnifico borgo, contribuendo con la mia esperienza volta allo sviluppo economico ed al commercio, per attrarre nuovi investimenti a favore del territorio. I miei obiettivi più sentiti sono: zero serrande chiuse, più posti di lavoro e più sicurezza. La ricetta è semplice: nuovi eventi che sappiano attrarre il target di turismo ideale in tutti i mesi dell’anno, stimolando la micro imprenditorialità. Inoltre, vero e importante presidio del territorio volto al rispetto delle regole, sulla strada e non solo».