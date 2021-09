Uomo di Sesto Calende si perde in Valle Vigezzo, lo ritrova il Soccorso alpino

È stato ritrovato intorno alle 9.35 di giovedì 2 settembre l’anziano di Sesto Calende che mercoledì si era perso all’Alpe Gora, sopra il comune di Druogno in Valle Vigezzo a 1.500 metri d’altitudine.

Tratto in salvo dal Soccorso alpino della Valle Vigezzo, l’uomo non ha riportato ferite ed è stato sottoposto solo a una visita medica per alcuni accertamenti.

Le operazioni di ricerca sono iniziate con 20 soccorritori ieri pomeriggio alle 4.30 e sono andate avanti fino alle 2.30 del mattino, per poi riprendere nella mattinata di giovedì con 15 uomini e il supporto dell’elisoccorso.