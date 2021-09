È uscito il nuovo singolo di Elton Novara: racconto di una “Pizzapatatini” a Milano

Elton Novara è molto conosciuto sulla scena musicale milanese e del Varesotto, è un cantautore e musicista che con il suo genere itpop dà spazio a testi di profonda sensibilità con dettagli ironici e autoironici.

È stato allievo di Cesareo (Elio e le Storie Tese) e nel 2015 è uscito il suo primo album “Lei ha perso il contatto con la realtà” prodotto da Andrea de Bernardi. I cinque anni successivi li ha dedicati all’attività di turnista per diversi artisti tra cui i The Van Houtens di X-Factoriana memoria. Attualmente oltre a far musica propria, in collaborazione con la casa discografica “Hukapan” di Elio e le Storie Tese e “Manita Dischi”, fa l’insegnante di chitarra.

La sua musica è originale, intelligente e pensata per creare, nel contesto sarcastico e ironico che producono i suoi testi, uno stato di pensiero riflessivo nelle persone che l’ascoltano.

Con il suo nuovo inedito “Pizza patatini” è come se tornasse all’origine del suo successo. “Pizza patatini” rappresenta infatti il primo ricordo del suo trasferimento a Milano, martedì 11 novembre del 2014.



Quel giorno Elton e il suo coinquilino decisero di andare a mangiare alla pizzeria egiziana proprio accanto al loro appartamento, che casualmente ogni martedì sera faceva lo sconto del 50% su tutte le pizze. Ordinarono due pizze wurstel e patatine e il cuoco egiziano nel riportarlo disse proprio “Pizza patatini”. Elton da quel giorno, in qualunque posto si trovi, da solo o in compagnia, ogni martedì sera mangia una pizza wurstel e patatine. Che storia bizzarra, eppure è così. Ma cosa si nasconde dietro a questo brano?

«La tematica della felicità e del confort food, terribilmente malsano. Il tutto tradotto nella figura di un ragazzo solo di Milano che per far fronte alla malinconia va a mangiarsi una bella pizza. Se con questa canzone torno allo stato infantile del ‘sono triste vado a mangiarmi una pizza’ i brani che seguiranno toccano temi più importanti. Come quello del sesso occasionale, della serata eccessiva o dell’alcool, un problema per le nostre generazioni paragonabile alla coca negli ’80. Diciamo che l’album “Elton Novara” ha lo scopo di trattare tutti i meccanismi che portano la nostra generazione alla ‘depressione’, mantenendo sempre una vena ironica e talvolta divertente. Ogni singolo che uscirà è una fotografia di come stiamo vivendo, mentre l’album completo è probabilmente un salto nel futuro di quello che sarà», racconta Elton.

La canzone “Pizza patatini” è qualcosa che va aldilà dei soliti schemi e sequenze musicali. Anche la produzione musicale, realizzata da Marco Ulcigrai, frontman de Il Triango, ha qualcosa di particolare. Come racconta Elton, Marco Ulcigrai è riuscito a tirare fuori un suono che rispecchia una persona estraniata da qualsiasi contesto ma che nella società funziona.

La traccia audio è disponibile su tutte le piattaforme digitali e venerdì 10 settembre uscirà il videoclip, realizzato da Frizzante Ariele e Giovaschi.