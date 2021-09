Vaccini al terzo mondo: la Lombardia si candida a sostenere la Sierra Leone

La Lombardia è pronta a fare la propria parte anche a livello internazionale. Il modello messo in campo potrebbe essere ora esportato nei paesi del terzo mondo dove la lotta al virus è ancora molto intensa. È stato lo stesso presidente Attilio Fontana ad annunciare la volontà di mettere a disposizione risorse e competenze per prestare soccorso: « Il virus non si vince da soli» ha commentato il governatore.

L’idea è stata avanzata dal coordinatore della campagna vaccinale Guido Bertolaso che si è definito: «soprattutto un medico impegnato in Africa».

Il paese che potrebbe ricevere aiuti e consulenza è la Sierra Leone : «In Sierra Leone ci sono numeri terribili. Muoiono di parto in media 1.950 mamme su 100.000. Credo che un ruolo della Lombardia sarebbe da esempio e una sfida a tutti gli altri Paesi del mondo. La Sierra ha dimensioni simili a quelle della Lombardia, anche come popolazione. Proveremo a recuperare i vaccini necessari così da organizzare la distribuzione a partire dalla capitale. ‘Sfruttiamo’ una campagna di emergenza vaccinale per dare un impulso importante alla vita di queste persone» ha spiegato Bertolaso.

Impegno e dettagli verranno condivisi a livello di Ministero della salute e di struttura commissariale: « Noi cominciamo a fare il primo passo, anche per dimostrare che siamo pronti ad andare oltre le parole e a dare il buon esempio».

L’idea è quella di mettere attorno a un tavolo le diverse organizzazioni umanitarie che operano nel paese e definire le linee di intervento recuperando i vaccini necessari.