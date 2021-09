Vademecum per le elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre a Busto Arsizio

Il 3 e il 4 ottobre si voterà per il rinnovo dell’amministrazione comunale e del consiglio anche a Busto Arsizio. Di seguito tutte le informazioni sugli orari dell’ufficio elettorale, sulle modalità di rilascio della tessera elettorale e sul voto per disabili e allettati.

DOVE TROVO LE TESSERE ELETTORALI

Da lunedì 20 settembre fino a sabato 2 ottobre 2021, dalle ore 8.30 alle ore 12.30, il rilascio delle tessere elettorali avverrà presso l’ufficio accessibile da Via Candiani, precedentemente utilizzato dall’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP).

L’elettore potrà rivolgersi a tale ufficio per ritirare la tessera elettorale in giacenza, anche tramite persona delegata; chiedere il rilascio di una nuova tessera elettorale per esaurimento spazi della tessera in possesso, che deve essere portata in visione; chiedere il rilascio di una nuova tessera elettorale per smarrimento, furto o deterioramento. La relativa modulistica verrà messa a disposizione dell’interessato.

RILASCIO TESSERE ELETTORALI IL 3 E IL 4 OTTOBRE

In occasione delle consultazioni elettorali in oggetto, che si svolgeranno nelle giornate di domenica 3 ottobre 2021 dalle ore 7.00 alle ore 23.00, e lunedì 4 ottobre 2021, dalle ore 7.00 alle ore 15.00, l’Amministrazione comunale avvisa che, al fine di agevolare il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati, l’ufficio elettorale comunale osserverà i seguenti orari di apertura:

Ø venerdì 1 e sabato 2 ottobre: dalle ore 8.30 alle ore 18.00 (con ingresso da Via Candiani fino alle ore 12.30);

Ø domenica 3 ottobre: dalle ore 7.00 alle ore 23.00;

Ø lunedì 4 ottobre: dalle ore 7.00 alle ore 15.00;

Si invitano i cittadini a verificare che la propria tessera elettorale abbia ancora spazi disponibili per la certificazione del voto; se fossero stati completati può essere chiesto il duplicato, recandosi personalmente (o delegando altra persona), con un documento di identità valido, presso i Servizi Demografici. In caso di esaurimento degli spazi è necessario portare in visione la tessera. La medesima procedura è valida anche in caso di smarrimento della tessera. Non è necessaria prenotazione per accedere al servizio. In caso di smarrimento, non è necessario presentare denuncia agli organi di polizia e presentarne copia.

IL VOTO PER CHI HA DISABILITA’ MOTORIE

Si ricorda che l’Amministrazione comunale ha predisposto seggi appositamente attrezzati per l’esercizio del diritto di voto per gli elettori non deambulanti, ai quali, se sprovvisti di mezzi propri, sarà assicurato un adeguato servizio di trasporto ai seggi, previa richiesta telefonica per fissare appuntamento, nei giorni di votazione, al n. 0331/390270.

Le sezioni elettorali prive di barriere architettoniche sono situate presso:

scuola elementare “E. Crespi” di via L. Maino, 19

scuola elementare “Sant’Anna” di via E. Comerio, 10

scuola elementare “N. Tommaseo” di via R. Sanzio, 9/a

scuola elementare “G. Bertacchi” di via I. Pindemonte, 2

liceo artistico “P. Candiani” di via L. Manara, 10

scuola elementare “S. Pertini” di via G. Rossini, 115

scuola elementare “A. Negri” di piazza Giovanni XXIII, 1

scuola media “Galilei/Parini” di via G. Quadrelli, 2

scuola elementare “E. Rossi” di via Giuliani e Dalmati, 1

VOTO DOMICILIARE

gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare e quelli che si trovino in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per Covid-19 sono ammessi ad esprimere il voto presso il proprio domicilio nel Comune di residenza.

A tal fine, tra il 23 e il 28 settembre, l’elettore iscritto nelle liste elettorali di Busto Arsizio deve far pervenire al Sindaco i seguenti documenti:

-una dichiarazione in cui si attesta la volontà di esprimere il voto presso il proprio domicilio (sul territorio di Busto Arsizio) indicando con precisione l’indirizzo completo del domicilio medesimo;

-un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell’azienda sanitaria locale (per Busto Arsizio: Distretto Sanitario dell’Asst Valle Olona, V.le Stelvio, 3) in data non anteriore al 19 settembre, che attesti l’esistenza di una delle seguenti condizioni Covid-19: trattamento domiciliare, condizioni di quarantena, isolamento fiduciario.

-I documenti potranno essere trasmessi con le seguenti modalità:

per mail (consigliato) all’indirizzo: protocollo@comune.bustoarsizio.va.legalmail.it allegando copia della carta d’identità;

-consegna tramite terza persona direttamente all’Ufficio Protocollo, allegando copia della carta d’identità;

per fax al n. 0331/390291