Vandalizzato il Sentiero delle Rane nel Parco Pineta a Vedano Olona

Bacheca pasticciata con spray e scritte, arredi posti lungo i sentieri divelti e lasciati per terra ai margini del “sentiero delle Rane” nel cuore del Parco Pineta.

Galleria fotografica Vandali al sentiero delle rane 4 di 4

È quanto trovato domenica scorsa, 19 settembre, dalle guardie ecologiche volontarie del Parco della Pineta di Appiano Gentile e Tradate che hanno rilevato il danneggiamento di alcuni arredi nell’area di sosta sulla via De Amicis, tra i comuni di Vedano Olona e Binago.

Arredi appena posati, nel quadro di un intervento di parziale riqualificazione della rete sentieristica nella parte nord del Parco. Alcuni cestini sono stati divelti, una bacheca e un altro cestino imbrattato con scritte apparentemente incomprensibili.

«Un gesto infame verso la natura e l’ambiente e verso i cittadini fruitori che numerosi frequentano il nostro Parco», commentano dall’ente, da dove si aggiunge che «questi gesti non fanno altro che rafforzare il nostro impegno nella difesa e salvaguardia del territorio».

Sono in corso indagini sull’accaduto anche se non si esclude che questi gesti, come il recente episodio legato all’incendio sviluppatosi lungo la strada provinciale Tradate-Castelnuovo, possa ricondursi al mondo del consumo di stupefacenti che non risparmiano neppure questi luoghi.

«Le azioni di contenimento messe in atto dalle forze dell’ordine e le attività di bonifica e pulizia realizzate negli ultimi mesi dai volontari di Protezione Civile, e dai volontari antincendio del Parco con l’aiuto di cittadini, evidentemente vanno nella giusta direzione», concludono dal Parco.