Da Varese alla Val Cavargna: Casa Matteo si muove per sostenere un giovane talento della musica

Dall’11 al 19 settembre a San Bartolomeo in Val Cavargna (provincia di Como), si terrà la prima edizione dell’International Music Festival and Masterclass “Suoni della Val Cavargna” sotto la direzione artistica del Maestro Lorenzo Bovitutti, uno dei partner di “Casa Matteo Varese”.

Casa Matteo è l’associazione nata in ricordo di Matteo Pasquetto, alpinista e guida alpina morto nel 2020 in seguito a un incidente in montagna con lo scopo di dare vita a progetti, iniziative, attività per adolescenti e giovani, per aiutarli a liberare i loro talenti.

Il comitato di Casa Matteo sarà presenti alla serata inaugurale del festival, sabato 11 settembre alle ore 20.30.

«Abbiamo deciso di contribuire alla realizzazione di questo evento – spiegano da Casa Matteo – perché è in linea con la mission del Comitato: dare voce e spazio ai talenti dei giovani e Lorenzo dimostra davvero determinazione e passione nel proporre un Music Festival Internazionale in un piccolo Comune montano al centro della Val Cavargna, San Bartolomeo, che si sviluppa fra i 700 ed i 900 metri di quota. Questo Music Festival sa mettere insieme tre passioni care a Casa Matteo Varese: montagna, musica e giovani».