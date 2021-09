Varese in Azione e le nuove alleanze, “In vista di un progetto riformista nazionale”

Carlo Alberto Coletto, candidato sindaco di Varese in Azione conferma l’annuncio di rete 22 ottobre, il gruppo autonomista lombardo, che ha spiegato che: «In Coletto abbiamo riconosciuto una capacità di dialogo e di empatia con le varie sfaccettature della società varesina con cui è entrato in contatto, un rigore morale, la volontà di dedicarsi allo studio e alla conoscenza dei problemi, una passione vera per la sua città, il coraggio di scendere in campo contro i “candidati forti”, un capace coordinatore della sua squadra e un uomo con un approccio onesto nei confronti dei suoi concittadini».

«Ci siamo incontrati giorni fa, e il risultato è stato il loro comunicato- ha spiegato il candidato sindaco di Varese in Azione – Noi siamo pronti a proseguire il percorso con Rete 22 Ottobre e anche con Alleanza Civica, che ha fatto la stessa scelta Un percorso che sarà nell’ottica di uno sviluppo del progetto riformista, partito da Milano, ma per il quale speriamo una lunga vita a livello nazionale».

Continua il percorso aggregativo di Azione, che se a Varese sta correndo da sola, a Busto Arsizio corre insieme a Farioli, e a Milano corre con i riformisti con Sala.