Varese città capitale dello sport: presentato a Calcinate degli Orrigoni il secondo punto del Partito Democratico

Questa mattina, giovedì 9 settembre, il campo sportivo di Calcinate degli Orrigoni ha ospitato la presentazione del secondo punto del programma del Partito Democratico, riguardante lo sport.

“Varese ha più vocazioni, e una di queste è senza dubbio lo sport – ha affermato Luca Carignola, – Tante strutture negli ultimi cinque anni sono state migliorate e questo campo sportivo dove ci troviamo oggi è la prova che le cose a Varese non sono immobili. C’è stata una grande evoluzione”.

Tra i tanti candidati presenti, la prima a prendere la parola è stata Rossella Di Maggio, Assessore ai servizi educativi: “Partiamo dal principio che lo sport è un diritto. Noi abbiamo un’idea di sport sempre più diffuso, attività partecipate che abbiano come obbiettivo avvicinare ragazzi e ragazze alle tante discipline. Quello che a noi interessa dal punto di vista educativo e sociale è che le famiglie aiutare i ragazzi ad approcciarsi sempre di più alle attività sportive. Pensiamo allo sport anche in luoghi destrutturati, dove il concetto di sport e apertura al quartiere diventa concetto fondamentale per il futuro di ragazzi e ragazze”.

Varese è da sempre una città in cui lo sport assume un valore importante: il canottaggio, il nuoto, il ciclismo, il rugby, l’hockey e la pallacanestro sono solo alcuni degli innumerevoli club sportivi della città. Il campo sportivo di Calcinate degli Orrigoni, in questo secondo appuntamento con il Partito Democratico, assume il ruolo di icona, per ciò che l’amministrazione uscente ha fatto per il mondo dello sport cittadino e di emblema per ciò che i candidati promettono di portare avanti: l’obbiettivo è una Varese pronta ad ospitare grandi eventi e capace di riqualificare le strutture esistenti, ampliando il raggio di un’offerta in costante espansione.

“In questa nuova struttura tra i tanti miglioramenti è stato posto un rettifilo coperto – racconta Andrea Civati, capolista del Partito Democratico – il che consente ad atleti di alto livello di potersi allenare nelle discipline di atletica. Vogliamo continuare a potenziare la struttura, ad esempio realizzando una palestra, così come anche continuare con tanti altri investimenti: un esempio di quello che già è stato fatto è il campo del Rugby Varese a Giubiano e naturalmente il Palaghiaccio. Uno dei nostri obbiettivi è anche quello di creare una piscina olimpionica presso la ex Aermacchi”.

“Lo Sport è inclusione e integrazione – racconta Francesca Ciappina, consigliera comunale – e l’impegno che ci assumeremo è quello di far si che tutti gli impianti sportivi vengano realizzati in modo da essere accessibili anche dalle persone disabili”.

Le migliorie apportate alle tante strutture sportive della città puntano non solo ad un progressivo avvicinamento di tanti giovani alle varie discipline, ma soprattutto vogliono trasformare Varese in un vero e proprio polo di attrazione sportiva: eventi per bambini e famiglie presso le scuole e nei parchi cittadini, percorsi nel verde che potranno essere utilizzati dagli sportivi per raggiungere luoghi di allenamento e tante altre innovazioni che porteranno anche atleti di alto livello a poter usufruire delle infrastrutture cittadine.

“L’esperienza che porto io è quella del mio quartiere, che è tornato a vivere quando i ragazzi sono tornati al centro sportivo – ha raccontato Matteo Capriolo, Presidente del consiglio di quartiere delle Bustecche – Sabato ci sarà l’inaugurazione del nuovo skate park, un progetto importante che permetterà a quella struttura di diventare un luogo di aggregazione sano, che farà crescere la mia generazione in maniera positiva”.