Accordo triennale tra Varese Ghiaccio e Tigros per sostenere i giovani talenti del pattinaggio

In un anno complicato per tutto lo sport varesino del ghiaccio, a causa della chiusura per ristrutturazione totale del PalAlbani, arriva una notizia significativa per una delle società cittadine che sanno coniugare la formazione dei giovanissimi atleti e l’attività di vertice. Parliamo della Varese Ghiaccio, club nato nel 2002, che ha firmato un accordo di sponsorizzazione con una delle aziende più grandi e conosciute del territorio, Tigros SpA.

Galleria fotografica Tigros pattina con la Varese Ghiaccio 4 di 14

L’alleanza, che avrà durata triennale (dalla stagione appena avviata al termine del 2023-24) sarà fondamentale per la prosecuzione dell’attività, specie sino a quando il palaghiaccio di Varese sarà a disposizione dello sport locale: fino ad allora infatti, atleti e tecnici sono costretti a spostarsi a Milano – dove sono state scattate le foto ufficiali a corredo di questo articolo – con le problematiche tipiche di chi si deve allenare senza una “casa” propria.

L’accordo tra Tigros e Varese Ghiaccio comprende anche le due atlete di vertice tesserate per il club: Ginevra Negrello e Francesca Poletti, ancora giovanissime ma ormai atlete di livello nazionale. Le due sportive saranno testimonial dell’azienda della grande distribuzione per tutto l’arco della stagione 2021-22 e collaboreranno nella produzione di contenuti esclusivi come reportage delle loro competizioni sportive, interviste dal backstage, sessioni per rispondere alle curiosità dei fan, suggerimenti relativi allo sport e altro ancora.

Ginevra “Ginny” Negrello, dopo essersi messa in luce a livello giovanile (con le prime esperienze in azzurro) è definitivamente esplosa nella scorsa stagione vincendo due tappe e la classifica finale del Gran Premio Italia, un circuito voluto dalla federazione per far gareggiare gli atleti di interesse nazionale in un anno segnato dalla cancellazione di molte gare internazionali. Una competizione alla quale ha preso parte anche Francesca Poletti, che si è qualificata alla finale e che in precedenza aveva vinto due edizioni della Trento Cup nel 2018 e nel 2019.

Da sinistra: Ginevra Negrello e Francesca Poletti

Oltre alla collaborazione con le due atlete di punta, la sponsorizzazione di Tigros prevede la personalizzazione di tutto l’abbigliamento tecnico della squadra e degli allenatori. Inoltre sono in programma una serie di attività congiunte durante l’anno e una presenza costante sui social network.

«A causa dell’emergenza sanitaria e della mancanza di una pista nella nostra città abbiamo trovato molti ostacoli sul nostro cammino in quest’ultimo anno – spiega Maria Donati, presidente della Varese Ghiaccio – Molte famiglie hanno riscontrato difficoltà nel permettere ai propri figli di continuare a pattinare e i corsi di avviamento sono stati sospesi, andando a incidere gravemente sul bilancio delle iscrizioni. Grazie all’aiuto di Tigros però da questa nuova stagione saremo in grado di ripartire più forti di prima e di dare il massimo con una nuova motivazione».

Da parte sua Tigros, in una nota, si dice «orgogliosa di poter supportare le atlete e gli atleti della Varese Ghiaccio. La dedizione e l’impegno quotidiano, la passione per quello che facciamo, la motivazione e l’energia che ci spingono a dare sempre il meglio per superare i limiti e le difficoltà sono i valori che sentiamo nostri e che riconosciamo in loro. Sappiamo che sarà un altro anno difficile e di sacrifici per i ragazzi, per i loro genitori ed allenatori; la nostra azienda sarà sempre accanto a Varese Ghiaccio e tiferà per tutti loro».