Varese green motors, a Varese la mostra delle auto elettriche

In un anno in cui il mercato automobilistico ha subito un tracollo a causa della pandemia, l’unico settore in crescita è quello delle auto ibride ed elettriche.

L’anno scorso il mercato totale in Italia è calato del 27,9%: sono state vendute 1.381.496 auto, mentre le elettriche sono andate in controtendenza, con volumi più che triplicati. E tutti gli indicatori mostrano che il fenomeno si intensificherà nel futuro: entro il 2025 tutti i nuovi veicoli saranno connessi ed entro il 2030 oltre il 30% di essi utilizzerà alimentazione elettrica.

Varese è una delle province più attive in questo trend: per questo risulta naturale l’organizzazione, proprio nel capoluogo, di Varese Green Motors, la prima fiera delle auto elettriche, che si terrà in piazza Repubblica domenica 12 settembre dalle 10 alle 19.

Saranno ventitre le marche diverse in mostra, in una giornata dove sarà possibile non solo vedere ma anche provare le nuove auto, ormai non più “del futuro” ma realtà attuale.

«Dobbiamo ringraziare l’adesione quasi totale dei marchi che producono auto elettriche – Hanno spiegato Michele Marocco, organizzatore dell’evento con Fabrizio Pizzullo – E’ una grande partecipazione per quella che vuole essere solo la prima di una serie di iniziative. Un progetto che non solo già contiamo di replicare l’anno prossimo, ma anche di essere esportare in altre città»

Un evento che vuole mostrare le opportunità non solo economiche – le auto elettriche e ibride sono oggetto di importanti contributi, sia statali che regionali – ma anche di sostenibilità, in un mercato che sta procedendo progressivamente verso questo modo di muoversi e lo deve fare con criterio.

«Per questo, noi di ACI abbiamo in progetto di costituire una commissione con queste tematiche – spiega Francesco Munno, direttore Aci Varese – La transizione a una mobilità piu sostenibile deve tenere conto dei tempi lunghi e della sostenibilità sociale della transizione, deve cioè essere sostenuto da dati concreti».

Legislatori ed enti locali dovranno cosi continuare a favorire le auto green con robusti incentivi, poichè le normative europee saranno più severe sulle emissioni di CO2, e dovrà progredire lo sviluppo delle infrastrutture e tecnologie per far si che ci sia un passaggio sostenibile alle emissioni elettriche: dalle stazioni di ricarica alla capacità delle batterie.

E con esse deve accrescere la cultura dell’automobilista verso nuove consapevolezze: gruppi aziendali ed imprese riflettano sull’impatto delle proprie scelte in termini ambientali e risparmio energetico, mentre tra le famiglie e i neopatentati avanza sempre più la coscienza green, soprattutto tra i giovani.

Ma la sperimentazione continua, anche grazie ai nuovi campionati sportivi motoristici che vedono in gara macchine, moto e persino offshore alimentate con l’elettricità: «Io sono un fan del rumore dei motori, ma lavoro anche in una azienda, Sky, che conta di arrivare a emissioni zero nel 2030, e mi ha sensibilizzato ai motori alternativi – ha spiegato il varesino Biagio Maglienti, giornalista Sky specializzato nel mondo dei motori – E nello sport ci sono già campionati elettrici che hanno fatto molto anche per migliorare la tecnologia delle auto da strada. Penso solo ad Alejandro Agag per anni braccio destro di Briatore, oggi punto di riferimento del motorsport, che ha fondato la formula E, e la offshore E. Da queste categorie sono nati progetti utilizzati anche nelle auto ibride ed elettriche, come il sistema di ricarica in frenata».