A Varese prescuola, doposcuola e mensa attivi dal primo giorno di scuola

Per tutti i plessi dei cinque Istituti comprensivi varesini, a partire da lunedì 13 settembre, con il primo giorno di scuola, riprendono anche i servizi comunali di prescuola, doposcuola e mensa giornaliera. Tutti servizi fondamentali per le famiglie, soprattutto in questi difficili anni di pandemia, che vedono le scuole prive dei rientri pomeridiani curriculari.

Le iscrizioni ai servizi parascolastici sono ancora aperte: per effettuare l’iscrizione, è possibile accedere al sito varese.ecivis.it, autenticarsi con le credenziali SPID (sistema pubblico di identità digitale) o con CIE (carta identità elettronica) oppure, in caso di utenti già registrati sul portale, con le credenziali in proprio possesso. Entrare quindi nella sezione “ISCRIZIONI” e compilare l’apposito modulo.

Se non si possiede ancora lo SPID, è possibile fare riferimento al sito web www.spid.gov.it.

L’invio della domanda di iscrizione non comporta l’automatica ammissione ai servizi: le iscrizioni saranno ricevute anche per le scuole in cui il limite massimo di capienza è già stato raggiunto, per un eventuale successivo inserimento a fronte di revoche che dovessero pervenire nel corso dell’anno scolastico.