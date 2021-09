Varese “provincia più sportiva d’Italia“ al primo posto nella classifica del Sole24Ore

Ci sono le fresche vittorie di Tokyo e un pizzico di tradizione sportiva che da anni vede Varese come culla di numerose discipline, ma anche la capacità organizzativa e di fare sistema: un mix di elementi che laurea la terra dei laghi nella prima posizione in Italia come provincia sportiva nella classifica pubblicata lunedì 27 settembre dal Sole24Ore e realizzata da PtsClas.

Così Varese scala tutte le posizioni e sulle 36 classifiche parziali disponibili si piazza per 12 volte fra le prime 10.

Il quotidiano economico milanese nel parla con un articolo specifico dove si presenta la ricerca e viene fatta una sorta di fotografia di quanto è presente nel territorio sia in termini di tesserati, sia in termini di impianti sportivi: la provincia è prima nell’indicatore legato alle strutture sportive, e a spiccare è anche l’altissimo numero di società sportive dilettantistiche – 1.800 – con centri di eccellenza per diverse discipline “minori“. Importante traino di questo risultato è citata la Varese Sport Commission di Camera di Commercio che offre supporto per eventi in grado di unire alla pratica sportiva anche la promozione del territorio in termini turistici.

Fra gli indicatori spiccano le “culle olimpiche“ che vedono Varese al 6° posto nella classifica nazionale, lo “sport paralimpico“ (4° posto), “sport e bambini“ 9° posizione, stessa per numero di tesserati Coni. Il primo posto del podio Varese lo guadagna per le classifiche legate alle “Paralimpiadi Tokyo“, “Olimpiadi Tokyo femminile“, “struttura sportiva“.

Per quanto riguarda gli sport individuali la classifica premia il nuoto, alla 7° posizione mentre il fanalino di coda è per il tennis, alla 54° posizione; sport di squadra: volley (3° posizione) mentre calcio professionisti è al 69° posto e il rugby al 57°.