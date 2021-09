A Vedano Olona spuntano le fate, ma i vandali distruggono la magia

La magia del bosco delle fate di Vedano Olona è durata poco. Alcuni dei personaggi vestiti d’azzurro che il Rione Vela ha realizzato e posizionato in un angolo del Parco Spech in vista della festa patronale di San Maurizio, sono stati ben presto rovinati dai soliti vandali, suscitando rabbia e indignazione in paese.

«Un bellissimo lavoro che persone molto gentili hanno eseguito con passione e con impegno per tutti noi – scrive Valentina sul gruppo Facebook del paese per segnalare il brutto episodio – Ieri sera qualcuno ha pensato di togliere le fate e calpestarle, oltre rubare una delle decorazioni in tulle. Questa è mancanza di rispetto verso chi ha messo impegno e fatica per realizzarle ma anche verso le persone civili ed educate del nostro paese, a cui fa piacere vedere queste belle opere. Maggiorenni o minorenni, trattasi sempre di grandi maleducati ed incivili. Speriamo che non accada più».

Il Rione La Vela solo poche ore prima aveva annunciato la nascita del bosco delle fate con la consueta passione: «Anche quest’anno abbiamo pensato a qualcosa di magico per far risaltare al meglio il nostro rione, aspettando il palio del 2022. Abbiamo addobbato un piccolo angolo del parco Spech con le nostre fate e dei ponpon in tulle, pensato per regalare a tutti i bambini e le bambine del paese che passeranno per andare a scuola un momento di allegria e spensieratezza».

Un messaggio che per qualcuno evidentemente è difficile da capire e da apprezzare.