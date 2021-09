A Venegono Inferiore si inaugura la biblioteca, rinnovata e ampliata sarà anche luogo di incontro

Sabato 11 settembre alle 11 l’Amministrazione comunale di Venegono Inferiore inaugurerà la nuova biblioteca.

Uno spazio completamente rinnovato, anche negli arredi, così come nuova e innovativa è l’idea di biblioteca che si vuole realizzare: l’obiettivo è fare diventare la biblioteca luogo non solo di avvicinamento alla lettura, ma anche spazio di socialità e di incontro, vivace e frequentato anche grazie alla presentazione di libri, a incontri con gli autori, a gruppi di lettura, a laboratori e attività

«L’inaugurazione è stata ritardata a causa della pandemia – spiega il sindaco Mattia Premazzi – ma la biblioteca ha già cominciato a trasformarsi in un luogo vivo grazie ai progetti che sono stati avviati la scorsa primavera e continuerà con quelli che sono in cantiere per i prossimi mesi. Abbiamo voluto rendere la biblioteca più fruibile ad un numero maggiore di utenti per poter promuovere la lettura e i benefici che se ne traggono a fasce sempre più ampie di popolazione, ponendo le basi per un interesse duraturo verso i libri e l’uso della biblioteca, aumentando le probabilità che venga usata in futuro come spazio di incontro, confronto e socializzazione».

Nei mesi scorsi ha preso il via il progetto “Mia. La mia biblioteca” – finanziato dalla Fondazione Comunitaria del Varesotto – che vuole promuovere tra i giovani la cittadinanza attiva grazie proprio alla biblioteca.

«Per Fondazione Comunitaria del Varesotto – dice il presidente Maurizio Ampollini – il sostegno al progetto rappresenta un’importante occasione per supportare un’azione rivolta ai giovani in un’ottica di educazione alla cittadinanza attiva. L’attivazione dei ragazzi e dei giovani, garantendo occasioni di incontro e di confronto, è per noi una premessa fondamentale per realizzare comunità coese e solidali».

In questi giorni inoltre l’amministrazione sta avviando il progetto “Sulle ali della cultura” finanziato da Fondazione Cariplo per promuovere la lettura tra i cittadini, in particolare i più giovani.

«L’Amministrazione comunale ha voluto investire sulla biblioteca per renderla un luogo bello e piacevole. Continueremo nel nostro intento e grazie alla collaborazione con le associazioni del territorio diventerà davvero un luogo della comunità», conclude l’assessore alla cultura Lisa Filiguri.