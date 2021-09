In Vespa veritas: Mirco e Laura, da Cantello alla Sicilia per riscoprire il valore del viaggiare lento

Più di 1500 chilometri in Vespa, l’Italia intera attraversata lentamente da nord a sud, partendo dalla Valceresio per arrivare in Sicilia, a bordo di una vecchia Vespa.

E’ il viaggio che stanno compiendo i nostri lettori Mirco di Lernia e Laura Faro che sono partiti da cantello alcuni giorni fa per raggiungere la Sicilia in sella ad una vecchia Vespa PX125 del 1982.

«Il viaggio ha come titolo “In Vespa Veritas” – raccontano Mirco e Laura – perché siamo convinti che come il vino possa far venire fuori la verità da una conversazione, solo un viaggio vissuto lentamente possa metterti in contatto con la terra che stai visitando e farne uscire la verità che racchiude. Solo un viaggio in cui ogni curva ed ogni chilometro ti lasciano intravedere un nuovo orizzonte ed un nuovo paesaggio, dove ogni singolo giro di ruota racchiude una scoperta può fare questo».

Oltre al paesaggio geografico a Mirco e Laura interessa anche il paesaggio umano, il valore dell’incontro: «In questo viaggio abbiamo inoltre deciso di dire di sì alla vita, accettando ogni offerta di ospitalità, invito a cena e proposta che ci verrà fatta durante il nostro vagare. Vogliamo dare la possibilità ad ogni persona che incontreremo di rendere unico questo viaggio, perché siamo sicuri che ognuno darà il suo piccolo o grande contributo».

Infine il viaggio dei due varesini – che oggi arrivano a Roma – vuole essere anche un gesto simbolico contro il Covid e le restrizioni che ha imposto: «Un nostro un manifesto alla vita e alla libertà. Stiamo tornando a vivere, cerchiamo di tornare a vivere con più consapevolezza e più coscienza, così da non rendere inutile questo periodo appena trascorso»