Via ai lavori alle scuole medie di Morazzone, arrivano i pannelli fotovoltaici

Sono finalmente iniziati i lavori di rifacimento del manto di copertura dell’edificio delle scuole “medie” di Morazzone comprensivi dell’installazione dei pannelli fotovoltaici.

“Siamo consci che i lavori arrecheranno disagi all’utenza ma a causa delle infiltrazioni meteoriche che, recentemente si sono aggravate, non era più possibile proseguire con ordinarie riparazioni, ma occorreva un rifacimento completo della copertura dell’edificio – afferma l’Assessore Ghiringhelli – e cosi, con l’occasione – verranno installati anche i pannelli fotovoltaici grazie al contributo a fondo perduto ottenuto da Regione Lombardia e Stato”.

I lavori hanno preso il via dopo la conclusione delle attività burocratiche legate alla partecipazione ai bandi regionali e statali per il reperimento dei contributi a fondo perduto messi a disposizione, esperimento delle procedure di legge per l’assegnazione della progettazione definitiva ed esecutiva dell’intervento, comprensiva di tutti i documenti necessari per l’appalto dei lavori. Il termine contrattuale dei lavori è fissato in 45 giorni.

Oltre all’edificio delle scuole anche l’area comunale antistante adibita a parcheggio è interessata da lavori in un’ottica di miglioramento della sosta e viabilità.

“Ci sono diversi cantieri nella zona – afferma il Sindaco Mazzucchelli – e potrebbero creare dei disagi ma sono fondamentali per dare un nuovo assetto all’area, renderla maggiormente fruibile e sicura. Al momento sono stati creati dei percorsi per l’ingresso alla scuola, cosi da avere una separazione ben visibile e non valicabile con il cantiere.”.