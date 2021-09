Via Carcano: tutto quello che dovete sapere sulla nuova rivoluzione viabilistica di Varese

Si parla molto del progetto di largo Flaiano, una rotonda che sembra destinata a cambiare l’entrata a Varese dalla zona di viale Borri e dell’autostrada.

Ma tra i progetti ormai in via di esecuzione a Varese c’è n’è un altro, meno evidente di quella grande rotonda, che potrebbe però avere un effetto altrettanto importante su di un numero di automobilisti paragonabile a quello di largo Flaiano.

Si tratta del cambio di viabilità in via Carcano e ella rotonda in largo Comolli: un importante snodo tra Biumo e il centro di vitale importanza per chi si muove tra Varese e la Valganna e tra il centro e viale Belforte e Valle Olona. Un progetto complesso, che ha il suo punto di partenza nel nuovo edificio privato che sorgerà sulle ceneri della falegnameria Fidanza.

Ci siamo fatti spiegare cosa succederà in quel comparto, e che effetti avrà sulla circolazione, dall’assessore all’urbanistica Andrea Civati.

COME SARA’ LA NUOVA AREA DI VIA CARCANO

Innanzitutto, Civati ci spiega cosa succederà all’area intorno all’ex falegnameria Fidanza, ora abbattuta e resa parcheggio temporaneo: «Negli spazi di via Carcano sarà ospitata una media struttura di vendita alimentare, che sarà integrata con una struttura residenziale e altri spazi commerciali di ristorazione e piccoli negozi di vicinato – spiega l’assessore – La struttura ospiterà anche circa 200 parcheggi, di cui la metà privata e l’altra metà pubblica».

In pratica, nella parte che dà verso la scuola di via Cairoli sarà ospitata la struttura di vendita – un supermercato che vede il marchio Lidl come più gettonato, tra le diverse ipotesi – che integrerà al piano terra anche il parcheggio, così come successo alla nuova Esselunga di viale Europa. Accanto, invece, avrà un edificio, terrazzato, con dei portici ad altezza strada dove saranno ospitate le strutture commerciali più piccole.

«Si è parlato e dibattuto molto della sua altezza con quel limite dei sette piani – sottolinea Civati – ma nel masterplan che riguarda quell’area ci sono delle regole finalizzate a fare in modo che il volume non sia ingombrante: così, è vero che l’altezza è di sette piani, ma il progetto è studiato in modo da non superare l’altezza del palazzo di fianco e prevede che l’edificio sia costruito in modo che la sua ombra non copra gli edifici che stanno di fronte. Per fare questo, realizzeranno una struttura “a terrazza”, che non dà un effetto claustrofobico e non copre la vista di quelli di fronte. Un modo per far percepire meno l’altezza. Inoltre l’edificio residenziale è concentrato sulla parte che si addossa all’edificio “della Standa”, mentre di fronte alla scuola, all’angolo di via Cairoli, ci sarà l’edificio molto piu basso e commerciale».

UNA RIVOLUZIONE VIABILISTICA “PER ANDARE OLTRE GLI ANNI 70”

La viabilità attuale di via Carcano è figlia di scelte legate agli anni 70-80: «Queste strade a un senso unico con doppia corsia, nate in quegli anni, portavano ad avere meno intersezioni e meno semafori e, allora, meno code – spiega Civati – Non c’era un’alternativa a questo: allora le rotatorie non esistevano. Quella che ha creato questi viali era la filosofia del “ring”, che prevedeva meno intersezioni con meno semafori e quindi meno tempo di attesa e meno code: purtroppo però questo tipo di ragionamento comporta che questi vialoni siano scadenti in termini di vivibilità. Per certi versi, “tagliano in due” la strada e spesso i quartieri».

COSA CAMBIA IN VIA CARCANO

«Ora però in via Carcano gli studi che abbiamo commissionato ci dicono che c’è un flusso di auto uguale o superiore a largo Flaiano: si tratta quindi di un traffico importante, dove tra l’altro le auto tendono a aumentare la velocità proprio per la struttura delle vie. I vialoni hanno spaccato a metà i nostri quartieri. È quello che è successo a Biumo: i viali hanno separato il suo centro storico dalla zona di via Merini, che ora sembrano due mondi diversi, anche se comunicanti. Riportare il doppio senso vuole riportare la permeabilità nel quartiere, un dialogo tra attività e cittadini delle vie vicine. È importante che i due lati tornino a parlarsi, anche perchè Biumo è un quartiere che vive molto a piedi: ed è stato questo il nostro punto di partenza».

La viabilità in via Carcano

«Di riportare il doppio senso in via Carcano se ne parla da una decina d’anni: ci sono documenti del 2013 che lo studiano, almeno in termini tecnici – continua l’assessore – Quando abbiamo affrontato il ragionamento sull’ex Enel già avevamo in mente quell’ipotesi; perciò non verrà “smontato” niente di quello che abbiamo già realizzato per la zona. Largo 4 novembre, in particolare, resterà identico: viale Belforte continuerà ad essere senso unico, via Dalmazia doppio senso eccetera. il che significa, naturalmente, che chi arriverà da via Carcano non potrà che andare dritto. A quell’incrocio si aggiungerà solo un punto semaforico in più, all’altezza tra via Carcano e via 4 novembre, dove oggi ci sono le strisce pedonali, e verrà leggermente modificato quel tratto di aiuola, per accompagnare le auto in arrivo da viale Belforte ad indirizzarsi verso la corsia a destra».

L’inserimento del doppio senso comporterà anche altri cambiamenti in via Carcano: «Ora, per esempio, la doppia corsia è sovradimensionata. Questo ci consente di modificare, ampliandoli, i marciapiedi sia sul lato destro che su quello sinistro, con attraversamenti protetti in corrispondenza di via Cairoli, e quindi della scuola».

GLI ALTRI CAMBIAMENTI: COSA SUCCEDE A LARGO COMOLLI, VIA ADAMOLI, VIALE MILANO E VIA LEDRO

Punto fondamentale di questo cambio di viabilità è «La rotatoria in largo Comolli. Quella rotatoria consente infatti i cambi di viabilità in via Carcano, e anche di prospettare un altro importante cambio viabilistico: quello del senso di marcia di via Adamoli, che diventerebbe verso largo Comolli e non verso via Dandolo, come è ora».

La rotonda di Largo Comolli

A cosa serve questo cambio di senso di marcia?.

«Facciamo un esempio: chi arriva dal centro città e va verso Valle Olona o la Valganna, ora entra in via Bernardino Luini, va verso piazza Madonnina in Prato e e poi passa da via Garibaldi. Con la rotonda e il ribaltamento di senso, non sarà piu necessario passare da via Garibaldi: il che toglie il “traffico da attraversamento” da uno dei centri storici piu carini della città, in una strada per di più in pavè: semplicemente da via Luini proseguirebbero per via Adamoli e poi per via Carcano».

E per chi dall’esterno va verso via Dandolo?

«Faremo diventare doppio senso via Milano, organizzando una svolta a destra all’altezza delle poste».

IL PARADOSSO: COME SI DIMEZZA IL TRAFFICO DIMEZZANDO LA STRADA

La zona interessata, fino a via Milano

Quello che però sembra difficile da capire è come si possa togliere il traffico da una strada, rendendola doppio senso, cioè dimezzando la capacità di contenimento delle auto in arrivo «Invece è più semplice di quel che sembra – risponde Civati – Un po’ perchè la rotatoria eviterà le code tipiche dei semafori, e un po’ perchè anche via Ledro, la via che va da largo Comolli a viale Belforte, diventerà a doppio senso. Gli stessi studi hanno infatti evidenziato che il 50 per cento delle auto che passano da via Carcano in realtà stanno andando in centro Varese da viale Belforte: per farlo devono per forza arrivare in largo 4 Novembre, poi girare a sinistra in via Carcano. Con i cambi viabilistici, semplicemente andranno dritti, sgravando via Carcano – cosi come largo 4 Novembre – di un traffico di attraversamento inutile. Un cambiamento che permetterà anche di ricalibrare i tempi semaforici, a vantaggio di chi arriva da via Dalmazia e da piazza 26 maggio.

Gli ultimi cambiamenti viabilistici saranno meno consistenti ma comunque importanti per la nuova viabilità: «Via Merini cambierà senso di marcia, andando da via Ledro verso via Cairoli, e anche via Cairoli, nel tratto coinvolto, invertirà il senso, da via merini verso via Carcano».