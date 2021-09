A Viggiù una domenica di giochi, laboratori e spettacoli per bambini con “Divertiamoci donando”

Il prossimo 3 ottobre presso la Villa Borromeo di Viggiù si svolgerà l’evento per bambini “Divertiamoci Donando”, in collaborazione con la Fondazione “Lene Thun”, che si occupa di raccogliere fondi per i reparti oncoematologici pediatrici, a favore dei progetti che la Fondazione persegue in oltre 30 ospedali in tutta Italia.

I bambini dalle ore 14.00 di domenica saranno ospitati nel giardino di Villa Borromeo dove ci saranno laboratori di decoro, in collaborazione con il negozio Thun Shop Montano Lucino, ma anche un concorso di disegno a premi, magia con Ale Bellotti, truccabimbi con Gaia & Giorgia, ballon art con il mago Polpetta, di giocoleria con il “dott. Serra” e di burattini con Orlando il burattinaio.

I bambini potranno anche provare l’emozione di diventare draghetti di Protezione Civile superando delle prove di coraggio e visitare i musei in compagnia degli Amici dei Musei Viggiutesi.

Un bel pomeriggio per i bambini e per i genitori; con stand di palloncini e gastronomici ed una lotteria con in palio le entrate ai parchi divertimenti tra i più belli d’Italia (da Gardaland a Zoom Torino).

«Come amministrazione, nonostante le restrizioni covid di questi 2 anni, – afferma il sindaco Quintiglio – abbiamo cercato tramite il progetto Viggiù4kids ideato dall’assessore Sala di proporre eventi e momenti di condivisione per i ragazzi, dai campi estivi, a corsi di sport gratuito a feste a tema. Questo evento benefico rappresenta in pieno l’essenza del progetto».

«Un grazie – aggiunge l’assessore Sala – a tutti i sostenitori che in questi mesi, e per questo evento, ci hanno aiutato per la buona riuscita del progetto».

A fine della giornata si saprà quanto sarà stato raccolto per la Fondazione e ci sarà anche una sorpresa per tutti i piccoli partecipanti.