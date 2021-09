Violazione delle normative anticovid, controlli e 5 mila euro di multa in tre locali di Gallarate

Multe per più di 5 mila euro per violazione delle normative anticovid. Le hanno comminate gli agenti della Polizia di Stato a carico di alcuni locali di Gallarate.

Nel corso di alcuni controlli e accertamenti amministrativi sono finiti nel mirino tre locali, dove sono stati riscontrati il mancato uso delle mascherine da parte del personale dipendente ed anche la presenza di persone sprovviste di Green Pass quando invece era necessaria.

Oltre ai titolari dei locali, in capo ai quali spetta la vigilanza del rispetto della normativa, sono stati sanzionati anche gli avventori ed i dipendenti che hanno trasgredito agli obblighi.

Sono state inoltre rilevate sanzioni amministrative in violazione alla normativa sul divieto di fumare, sulla pubblicità dei prezzi e trasparenza delle prestazioni, nonché sugli obblighi in merito al contrasto dell’etilismo. Sono state identificate in totale 26 persone, di cui 9 con precedenti penali e di polizia. L’importo delle sanzioni elevate ammonta a € 5.488.