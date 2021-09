Virgilio Benzi è il candidato sindaco di Comunità Attiva: “Una proposta per far ripartire Porto Ceresio”

Virgilio Benzi a Porto Ceresio lo conoscono in molti, non solo per il suo lavoro – ha lavorato per 25 anni all’ufficio postale del paese – ma anche per il suo impegno civico e per le sue battaglie ambientali.

E’ lui il candidato sindaco di Comunità attiva, la terza lista che si presenta nel piccolo centro lacustre per le elezioni amministrative di ottobre. A 65 anni, con un’esperienza come consigliere comunale con delega all’ambiente e all’ecologia dal 2006 al 2011, ora che è pensionato e può dedicare tutto il tempo ai temi che lo appassionano, Benzi scende in campo con una sua lista che, in parte, è espressione del comitato civico “Partecipazione comune”, di cui Benzi è da anni anima e presidente.

«La nostra è una lista assolutamente civica – dice Benzi – con candidate e candidati che hanno le capacità e il tempo da dedicare al paese. Siamo un gruppo di persone che vogliono dare maggior ascolto alle necessità pubbliche e quotidiane di tutta la comunità portoceresina. Persone che con il loro impegno nel Comitato civico in questi anni hanno portato avanti temi importanti per il paese e che hanno ottenuto risultati concreti, dai semafori pedonali a chiamata all’illuminazione pubblica».

Tra i punti cardine del programma di Comunità attiva l’ambiente, la salvaguardia del territorio, le manutenzioni, la pulizia del paese e la partecipazione dei cittadini: «Non abbiamo un programma faraonico, ma un programma di cose concrete, vicine ai cittadini. Non vogliamo creare illusioni ma partire da una buona gestione del Comune, senza dimenticare opere importanti per il paese e soprattutto per le sue zone periferiche del tutto trascurate in questi anni».

(Nella foto Virgilio Benzi con il figlio Mauro, anch’esso candidato nella lista Comunità attiva)