Visita al cimitero di Giubiano con l’associazione Mazziniana

L’Associazione Mazziniana di Varese organizza per domenica 26 settembre, al cimitero monumentale di Giubiano una visita guidata storico-artistica condotta da Renata Castelli, Roberto Gervasini e Leonardo Tommasoni. La visita durerà circa due ore e permetterà di conoscere la storia di personaggi varesini del nostro Risorgimento.

Appuntamento dalle ore 10. La visita inizierà dalla lapide e dal cippo posti all’esterno dell’entrata cimiteriale di Via Maspero. Le previsioni meteorologiche danno bel tempo per tutta la mattina, in caso di pioggia la visita verrà rinviata.