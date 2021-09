Zamberletti e Furia presentati a Palazzo Verbania attraverso le parole di Gianni Spartà

Una bella serata quella che si è svolta a Palazzo Verbania ieri sera, 24 settembre, dove sono stati presentati i due volumi “Pensieri Positivi. Salvatore Furia, il cacciatore di stelle” e “La Luna sulle ali” (Macchione Editore) di Gianni Spartà.

Il noto giornalista varesino Gianni Spartà, autore dei volumi, ha dialogato con Alessandro Franzetti, dottore di ricerca in Diritto e Scienze Umane, approfondendo la vicenda umana e il volto pubblico di due eminenti varesini: Giuseppe Zamberletti e Salvatore Furia.

Il primo noto a tutti per aver fondato la Protezione Civile, modello italiano esportato nel mondo, e grande uomo di stato e politico a tutto tondo. Il secondo, il “professore autodidatta”, grande climatologo, fondatore del Centro Geofisico Prealpino, dell’Osservatorio Schiapparelli e fautore del Parco Campo dei Fiori. Raccontati entrambi da Gianni Spartà come due grandi affabulatori, ambiziosi, intelligenti, empatici ma soprattutto come due persone che si sono inventate sul tema della cultura dell’emergenza. «Due persone della necessità – ha aggiunto Alessandro Franzetti – due giganti nel loro campo che hanno fatto opere profetiche».

I due relatori hanno inoltre evidenziato l’operazione “Boat People”, quando il presidente del Consiglio Giulio Andreotti nel 1979 incaricò l’onorevole Zamberletti di salvare i profughi vietnamiti che sarebbero morti in mare, dopo che gli americani avevano abbandonato il Vietnam.

«Un bell’esempio di cosa la grande umanità italiana è in grado di fare, che dovrebbe servire da monito per l’oggi, in cui un Occidente assente fatica a ospitare i profughi afgani», ha concluso Alessandro Franzetti.