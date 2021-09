Zanzi inaugura la “ZanzApe” per gli ultimi giorni di campagna elettorale

È iniziata l’ultima settimana di campagna elettorale, in vista delle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre. A Varese il candidato sindaco di Varese 2.0 Daniele Zanzi ha inaugurato la “ZanzApe”, per effettuare una grande perlustrazione nella città, marcando simbolicamente con un fiore i luoghi, secondo la lista «del degrado cittadino che è necessario ridisegnare e da cui è necessario ripartire».

Sono in programma tanti flashmob con i candidati di 2.0. Piccole incursioni in città, a sorpresa, in luoghi ed in spazi che hanno bisogno ora di interventi e che non possono essere ulteriormente rimandati.

«Questa è ormai famosa Zanzape – presenta Daniele Zanzi -, l’insetto pungente che fgira per Varese. Non sarà un mezzo comunale, pagato da non si sa chi, come il GalimbertiBus. Sarà un insetto che andrà nei luoghi storici del nostro civismo: Villa Milyus, villa Augusta, Prima Cappella, i Giardini Estensi ma anche nella nostra storia recente, perché noi siamo sempre stati civici, non siamo sorti l’altro ieri, quindi: via Selene, l’Aermacchi, via Carcano e tante altre zone di Varese che conosciamo bene sui quali abbiamo espresso le nostre criticità».

«Quindi in questa settimana – prosegue Zanzi -, che sarà una settimana di pancia a terra e bassa da parte di tutti i nostri attivisti, andremo a visitare e andare a mettere dei fiori colorati in questi punti. Stasera saremo in zona viale Europa, proprio perché lì c’è una zona di estrema gravità, cioè via Salene e quello che è stato fatto alla Palude Stoppada.

«Vi do appuntamento – conclude il candidato di Varese 2.0 – a tutti alla grande festa del 1 ottobre quando saremo in centro storico e dove daremo l’evidenza di come la faziosità, le appartenenze possano, se continueremo con queste logiche di parte e controparte, danneggiare l’intera città. Appuntamento quindi no-stop dalle 9 di mattino a mezzanotte con 2.0 per cambiare con un voto di speranza per tutti i cittadini di Varese».