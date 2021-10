Il 10 ottobre torna Bimbimbici e inaugura la Bike week

Mobilità sostenibile sin da bambini: torna il 10 ottobre in oltre cento città italiane Bimbimbici, la manifestazione nazionale organizzata ogni anno da FIAB-Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta per diffondere l’uso della bicicletta tra i giovani e giovanissimi, sollecitando una riflessione sulla necessità di creare zone verdi e piste ciclabili per aumentare la vivibilità dei centri urbani e dare spazio alle persone.

L’appuntamento per la provincia di Varese è a Saronno, in piazza Libertà dalle ore 9 per la pedalata in famiglia che toccherà il Museo delle industrie (per info 377 2654541 alessandra.ferrario14@gmail.com).

Per tutta la giornata di domenica ai Giardini di Villa Gianetti, oltre all’esposizione di bici storiche, ci sarà anche un laboratorio di piccola manutenzione ciclistica con i nonni e disegni sul tema dell’accesso a scuola a cura di FIAB Saronno Ciclocittà.

Inoltre, dalle 14.30, il Pedale saronnese propone ai ragazzi il percorso a ostacoli (casco obbligatorio) Gimkana in bicicletta.

Sì perché Bimbimbici a Saronno inaugura la Bike week, manifestazione in calendario dal 10 al 17 ottobre, con tante attività e appuntamenti attorno al mondo delle due ruote (qui tutto il programma).

Bimbimbici

L’edizione di quest’anno di Bimbimbici si svolge in oltre 100 città italiane (l’elenco completo delle iniziative è sul sito di FIAB www.andiamoinbici.it ) e si arricchisce di una serie di collaborazioni.

La prima è con il progetto europeo CleanAir@School dell’Agenzia Europea per l’Ambiente (EEA) – coordinato in Italia da ISPRA-Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale e SNPA-Sistema Nazionale per la protezione dell’Ambiente – che coinvolge le scuole di tutta Europa (69 scuole in Italia per un totale di oltre 5.000 studenti in 30 città) nel processo di sensibilizzazione nei confronti di uno dei temi ambientali più rilevanti per la salute dei cittadini: la qualità dell’aria. Pedalare in città significa anche per i più giovani, assumersi un impegno concreto in termini di mobilità sostenibile per migliorare l’aria che si respira a casa e combattere gli effetti nocivi sulla salute del biossido di azoto, uno dei principali inquinanti delle aree urbane. Maggiori info qui.

Altra partnership vincente di Bimbimbici 2021 in tema salute è quella con il progetto ludico-educativo Vivi-Smart-Nutrirsi, Muoversi, Vivere Meglio, che promuove fra i bambini della scuola primaria e le loro famiglie corrette abitudini alimentari e stili di vita sani, indispensabili nella prevenzione del sovrappeso infantile e al benessere delle nuove generazioni. Tra le abitudini salutari rientra anche quella di muoversi in bicicletta, ad esempio proprio nel tragitto casa-scuola. FIAB ha contribuito negli anni alla nascita e al successo di numerose iniziative di bike to school, come bicibus e pedibus. Maggiori info qui.

Infine, per valorizzare il tema della tutela ambientale e l’importanza del verde urbano, alcune città organizzano la Bimbimbici 2021 in collaborazione con Urban Nature, la festa della natura in città promossa dal WWF con attività e iniziative virtuose per proteggere e incrementare la biodiversità nelle nostre città.

Tra i patrocini ricevuti da BIMBIMBICI 2021 anche quello del Ministero dell’Istruzione.

Le festose iniziative in programma sono aperte a tutti, bambini, famiglie, nonni e amici che amano la bicicletta, la natura, la propria città e che desiderano vivere in un mondo sostenibile.

Il calendario completo degli eventi è su www.andiamoinbici.it.