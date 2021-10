Time to Start è sotto i portici di via Volta

Dopo la mostra diffusa in città sui muri e sulle paline alle fermate degli autobus le opere di TIME TO START saro allestite nel porticato di via Volta a Varese fino al 1 novembre 2021.

L’evento performativo è promosso dall’Associazione Wg Art con il sostegno del Comune di Varese Assessorato alla Cultura e la collaborazione di Fondazione Comunitaria del Varesotto e di Move srl.

In mostra i 20 lavori degli artisti invitati dall’Associazione la lavorare sul concetto di lavoro inteso come occupazione del tempo e il cambiamento che ognuno di noi ha vissuto, a causa della pandemia e dell’emergenza sanitaria che stiamo attraversando: Stefano Anzini, Davide Barco, Andrea Consoli, DavideProdx, Ludovica Facchino, Annie Francisca, Mauro Gatti, Ale Giorgini, Good Stu, Peter Hide, Howlers Collective, Giacomo Infantino, Daniela Landini, No Curves, Matteo Pane, Francesco Poroli, Ale Puro, Luca Strano, Ivan Tozzo, Yellow Emme.

La mostra è corredata da un catalogo, disponibile gratuitamente, con la riproduzione di tutte le opere.

Con l’hashtag #timetostart si potrà condividere la mostra sui canali social.

TIME TO START

20 ottobre – 1 novembre 2021

Porticato di via Volta, Varese