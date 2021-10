1500 coperte contro la violenza alle donne: Viva Vittoria Varese a un passo dall’obiettivo

Sono arrivate già a 3500 quadrati, corrispondenti a 700 coperte, realizzate da decine di gruppi di donne del territorio varesino: ma l’obiettivo è arrivare a 1500 e letteralmente “ricoprire” piazza Repubblica.

Viva Vittoria, un progetto che ha come finalità la sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, per diffondere il messaggio che la violenza si può fermare cominciando da noi stessi e dalla consapevolezza che noi siamo artefici della nostra vita, ha questo ambizioso fine per la giornata del 28 novembre: Piazza Repubblica, che è la piazza più grande della città, verrà allestita da grandi coperte, realizzate grazie alla collaborazione di tutte le persone che vorranno partecipare con la creazione di un quadrato in maglia 50×50 cm, a ferri o uncinetto, da firmare con il proprio nome. Un simbolo che vuole rappresentare un “NO alla violenza sulle donne” di ogni partecipante.

La presentazione dell’evento è avvenuta al piano -2 del centro Commerciale le Corti, dove nella grande piazza interna decine di donne stavano confezionando i quadrati: «Viva Vittoria è un’opera relazionale condivisa che prevede il coinvolgimento di migliaia di persone per dire tutti insieme no alla violenza sulle donne – ha spiegato Cristina Begni, fondatrice di Viva Vittoria Brescia e di tutto il movimento che sta invadendo l’Italia – Invitiamo tutti a venire il 28 novembre a vedere l’installazione finale, ma in questo mese e mezzo che manca vi invitiamo anche a costruire il vostro no, donando il vostro quadrato 50×50 e firmandolo, come vostra presa di coscienza contro la violenza sulle donne».

«Questo progetto che era stato fatto partire da Antonia molti mesi fa – spiega Dario Cecchin vicepresidente di Colori del mondo – adesso è nella fase in cui ha un bisogno assoluto della presenza di volontari che realizzino gli ultimi quadrati, cuciano le coperte, aiutino ad allestire una piazza della Repubblica come non è stata mai vista. Quindi oltre a venire alla manifestazione, adesso servono anche le presenze».

I quadrati in maglia verranno cuciti 4 alla volta e saranno oggetto di una raccolta fondi a favore di associazioni varesine che si occupano del reinserimento nella società delle donne vittime di violenza: «Ad oggi abbiamo realizzato 3500 quadrati – ha spiegato Antonia Calabrese, organizzatrice del progetto Viva Vittoria Varese – coperte cucite totali ne abbiamo 700 pronte da portare in piazza. Il mio obbiettivo è arrivare a 1500 coperte».

«La definirei una mobilitazione – ha affermato il Sindaco, Davide Galimberti – che vuole mettere al centro un tema importante nella vita civile e sociale abbinando solidarietà ad un messaggio chiaro contro la violenza sulle donne. È la dimostrazione di una Varese che quando sa fare squadra è in grado di fare grandissime cose».

Chiunque è invitato a partecipare ed è possibile scegliere la modalità attraverso cui aiutare Viva Vittoria e il suo progetto: Realizzando il proprio quadrato in maglia 50×50 cm e consegnandolo nei centri di raccolta, di cui si può trovare l’elenco a questo link; andare direttamente a cucire i quadrati con i volontari dell’associazione; oppure aiutando Viva Vittoria ad allestire la piazza il 28 novembre.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare Antonia Calabrese, responsabile dell’evento e coordinatrice operativa dell’associazione, al numero 348 3628960 oppure inviando una mail all’indirizzo varesein@gmail.com